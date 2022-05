Il n'y aura pas de feuilleton Erling Haaland cet été, ni besoin d'attendre les toutes dernières heures du mercato pour connaitre son futur club. Plusieurs médias - dont Sky Sports et The Athletic - affirment que l'attaquant norvégien, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, a annoncé à son club qu'il rejoindrait Manchester City la saison prochaine. Le montant du transfert ? La clause libératoire est estimée à 75 millions d'euros, une somme que City n'hésitera pas à aligner. Le joueur de 21 ans aurait même passé sa visite médicale ce lundi en Belgique. L'officialisation de ce transfert pourrait être faite dès cette semaine.

Avec cette arrivée, les Citizens réaliseraient l'un des plus gros coups de ce mercato estival. Peu épargnée par les blessures cette saison, la pépite norvégienne, longtemps sur les tablettes du Real Madrid, a tout de même inscrit 28 buts en... 29 matches et délivré 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Son salaire n'a pas été dévoilé mais certains médias avancent un chiffre de 30 millions d'euros par an, pendant cinq ans. Reste à savoir comment Pep Guardiola compte l'intégrer dans cet effectif déjà bien rodé.

