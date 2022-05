Rabiot vers un départ...

Son départ pourrait permettre au club de faire une plus-value", précise La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Comme annoncé sur Eurosport.fr il y a quelques semaines , Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus dès cet été. En fin de contrat l'an prochain, le milieu de terrain intéresserait notamment plusieurs équipes de Premier League. "", précisedans son édition du jour.

Notre avis : La Juve veut dégraisser et économiser le salaire de Rabiot, estimé à 8 millions d'euros par an.

"La Juve pourra entamer un nouveau cycle quand Rabiot et Ramsey seront partis"

... et Morata aussi

Prêté à la Juventus Turin pour deux saisons, Alvaro Morata va retourner à l'Atlético Madrid. Selon l'ensemble de la presse transalpine, le club piémontais a décidé de ne pas lever l'option d'achat de l'attaquant espagnol, fixée à 35 millions d'euros. Les Bianconeri ont déjà dépensé une vingtaine de millions d'euros pour les deux premières années de prêt.

Notre avis : L'heure est aux économies du côté de la Vieille Dame, qui souhaite notamment alléger ses finances pour permettre les arrivées de Di Maria et Pogba.

Mourinho en pince pour Lopez

Expatrié en Italie depuis deux saisons, Maxime Lopez s'éclate en Serie A. Cette saison encore, l'ancien Minot réalise une très belle saison avec Sassuolo, avec qui il a signé définitivement l'été dernier. Les performances du milieu de terrain ont d'ailleurs tapé dans l'oeil de plusieurs clubs italiens et notamment la Roma de José Mourinho comme le rapporte le Corriere dello Sport. Le Special One apprécierait beaucoup le profil du joueur et verrait en lui la recrue idéale pour son entrejeu.

Notre avis : Sassuolo ne lâchera pas son joyau pour une bouchée de pain. Il faudra sortir le chéquier pour s'offrir Maxime Lopez.

Exit Wan-Bissaka, welcome Dest à Manchester United ?

Erik ten Hag l'a annoncé : il va y avoir du changement du côté de Old Trafford. Et visiblement, c'est du côté de la défense que les premiers travaux vont avoir lieu. Selon les informations de Sky Sports, le coach batave ne compterait plus sur Aaron Wan-Bissaka et en aurait fait part à sa direction. Pour le remplacer, le nom de Sergino Dest revient avec insistance du côté de Manchester.

Notre avis : Avec Dalot et Dest, le couloir droit aurait plutôt de beaux jours devant lui. Le Barça pourrait aussi y trouver son compte en cas de belle offre pour l'international américain.

Lenglet pisté par Tottenham et Chelsea

Arrivé au FC Barcelone en 2018, Clément Lenglet devrait plier bagage cet été. Loin d'être un cadre dans l'esprit de Xavi, l'international français (15 sélections, 1 but) conserve une belle côte sur le marché des transferts malgré des performances en dents de scie. Ce vendredi, Sport annonce que Chelsea et surtout Tottenham seraient disposés à faire une offre pour l'ancien nancéien. Le Barça peut espérer un petit chèque intéressant dans l'opération.

Notre avis : Il est temps de tourner la page catalane pour Lenglet. Et les Blaugranas feront tout pour obtenir rapidement le transfert du défenseur tricolore.

Clap de fin en vue pour Bernardeschi à la Juventus ?

Entre Federico Bernardeschi et la Vieille dame, ça sent la fin. Arrivé en 2017 à Turin, l'ailier international italien (38 sélections, 6 buts) ne devrait pas continuer l'aventure dans le Piémont, comme l'expliquent la Gazzetta dello Sport et Sky Italia. Si le joueur espérait continuer à la Juve, cette dernière aurait décidé de ne pas proposer de nouveau bail au champion d'Europe 2020 avec la Squadra Azzura.

Notre avis : Bernardeschi n'a que 28 ans. S'il est très irrégulier, son profil devrait intéresser de nombreuses écuries européennes, c'est certain.

Henderson à la relance à Newcastle ?

Alors qu'il devait entrer en concurrence avec David De Gea pour le poste de titulaire, Dean Henderson s'est (encore) heurté à un mur. Déjà prêté à de multiples reprises, le portier anglais devrait encore aller aller voir ailleurs cet été. Le Manchester Evening News et The Guardian révèlent que Newcastle serait proche d'obtenir le prêt du gardien de 24 ans. Les Magpies ne désespéreraient pas de trouver un accord pour un transfert définitif.

Notre avis : Henderson n'a jamais vraiment eu sa chance chez les Red Devils... Et quoi de mieux que l'ambitieux Newcastle pour s'installer définitivement dans la peau d'un titulaire ?

Origi toujours plus proche de Milan

On vous en a parlé à plusieurs reprises dans cette rubrique : Divock Origi devrait, sauf cataclysme, rejoindre l'AC Milan dans les prochaines semaines. Ces dernières heures, c'est The Guardian qui annonce que l'attaquant belge aurait un accord de principe pour rejoindre le club lombard. En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, l'attaquant belge n'attendrait plus que de savoir la date de sa visite médicale.

Notre avis : Une fois les (très) grandes échéances des Reds terminées, Origi fera ses bagages pour l'Italie. Comme attendu.

