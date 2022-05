Le Bayern répond à l'agent de Lewandowski

Robert est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Herbert Hainer, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont exprimé publiquement à plusieurs reprises à quel point le club apprécie Robert et à quel point il est important pour l'équipe. Le Bayern Munich ne fera pas de commentaires sur les réunions et les discussions confidentielles", a-t-il indiqué. Au lendemain des déclarations de Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, à l'encontre du Bayern Munich , le champion d'Allemagne a répondu par le biais d'un communiqué, relayé par le média allemand Sport 1. "", a-t-il indiqué.

Notre avis : Bayern ou Barça ? Le dossier Robert Lewandowski devrait être l'un des feuilletons de ce début de mercato.

Arteta sort du silence pour Saliba

Auteur d'une saison XXL avec l'Olympique de Marseille où il était prêté pour la saison, William Saliba ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. S'il n'a jamais caché son envie de rester à l'OM, au moins une saison de plus, Arsenal pourrait cette fois le retenir. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Mikel Arteta a affirmé vouloir compter sur l'international français.

"Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain (...) William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience", a lancé l'entraîneur espagnol.

Notre avis : Le feuilleton Saliba ne fait que commencer. Et il s'annonce très, très chaud !

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

La Salernitana rêve de Cavani et veut conserver Ribéry

Dans un entretien accordé mardi au Corriere dello Sport, Danilo Iervolino, le président de la Salernitana, a évoqué le mercato du promu qui s'est maintenu à la dernière journée cette saison en Série A. "J'adorerais recruter Edinson Cavani en tant que joueur libre. Il serait un incroyable cadeau pour la ville", a-t-il déclaré avant de se pencher sur l'avenir de Franck Ribéry, lié à la Salernitana jusqu'au 30 juin prochain. "Je vais pousser pour qu'il reste une année supplémentaire", a renchéri le dirigeant de la Salernitana.

Notre avis : A 39 ans, Franck Ribéry a encore faim de football. En cas d'offre, le Boulonnais pourrait être tenté de continuer.

Fini le clinquant : "Avec Ten Hag, Manchester United doit s'inspirer de Liverpool"

Monaco attend une très grosse offre pour Tchouaméni

Interrogé par RMC Sport, Paul Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco, a évoqué Aurélien Tchouaméni, sollicité par le Real Madrid et Liverpool. "Je n’ai aucune préférence quand on parle de le vendre, a-t-il déclaré à propos de l'international français lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2024. Il faudra être très agressif en termes d’offre pour que nous puissions perdre un joueur aussi incroyablement doué".

Notre avis : En faisant monter les enchères, l'ASM pourrait récupérer une indemnité de transfert très importante pour l'ex-Bordelais.

Meilleur milieu de l’année : pourquoi Tchouaméni a mis Rabiot dans le rétro

De Bruyne parle de son avenir

Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025, Kevin De Bruyne a rappelé, dans un entretien accordé à l'influenceur Tom Young sur les réseaux sociaux, qu'il était très attaché aux Citizens. "J'ai encore trois ans de contrat, je vais rester ici. Je n'ai pas d'autre plan, Manchester City est mon équipe", a affirmé le milieu international belge.

Notre avis : Une équipe ultra-performante, un entraîneur qui lui fait confiance, un très beau contrat... Kevin De Bruyne n'a aucune raison d'aller voir ailleurs.

"Il y a une part de victimisation dans le discours de Guardiola"

Suarez souhaite poursuivre en Europe

Après deux saisons à l'Atlético Madrid, Luis Suarez sera un joueur libre dans 37 jours. Interrogé par La Cadena Ser lundi soir, l'Uruguayen a affirmé vouloir rester en Europe. "J'ai été approché par des clubs argentins, brésiliens et mexicains mais je veux encore évoluer à un niveau très compétitif", a assuré l'attaquant de 35 ans.

Notre avis : Un beau pari à tenter pour un club de L1 ?

Bataille de Londres en vue pour Gabriel Jesus ?

En fin de contrat dans un an à Manchester City, Gabriel Jesus ne devrait pas rempiler avec les Skyblues. Fragilisé par les arrivées de Julián Álvarez et surtout Erlin Haaland, l'international brésilien (54 sélections, 18 buts) ne sera pas retenu et ce, malgré une belle fin de saison. Alors qu'Arsenal fait office de grand favori pour recruter l'ancien joueur de Palmeiras, Tottenham pourrait se mêmer à la danse si l'on en croit les dernières révélations de The Telegraph.

Notre avis : Les Gunners ont beau mener la danse, les Spurs possèdent une carte maîtresse pour convaincre Jesus : la possibilité de disputer la Ligue des Champions. A suivre.

Gabriel Jesus, le buteur qui chamboule les plans de Guardiola Crédit: Getty Images

Un héros de Francfort vers la Juventus ?

Francfort s'apprête à perdre l'un de ses soldats. Auteur d'une saison de haute volée avec les Adler (7 buts et 15 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues), Filip Kostić pourrait ne pas rester en Allemagne cet été. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique que la Juventus Turin serait prête à offrir 15 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu serbe. Le joueur de 29 ans n'a plus que un an de contrat à Francfort et ne devrait pas être retenu.

Notre avis : Kostic est l'une des belles affaires de ce mercato estival. Reste à savoir s'il arrivera à montrer le même niveau de performance ailleurs qu'en Allemagne.

Filip Kostic - Eintracht Frankfurt Crédit: Getty Images

L'Atlético aurait refusé Bale

En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale n'a toujours pas trouvé de point de chute pour la saison prochaine. MLS ? L'Angleterre ? La retraite ? Les agents du Gallois avaient visiblement d'autres idées. Selon les informations de la Cadena SER, les représentants de l'ailier auraient tentés de placer leur poulain du côté du Wanda Metropolitano. Une proposition vite rejetée par le club colchonero.

Notre avis : Bale sort d'une saison presque blanche. Difficile d'imaginer le Gallois dans un club compétitif, surtout après ces dernières saisons.

Le Bayern Munich officialise Noussair Mazraoui

C'était dans l'air depuis de nombreuses semaines, c'est désormais officiel. En fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam où il a été formé, Noussair Mazraoui (24 ans) rejoint le Bayern Munich. Le défenseur international marocain (12 sélections, 1 but) s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club bavarois. Le FC Barcelone était notamment sur les rangs pour enrôler le joueur.

Notre avis : Le Bayern voulait renforcer son flanc droit en priorité. Avec Mazraoui, le champion d'Allemagne a visé juste.

Prcić, trois ans de plus à Strasbourg

Pièce incontournable du onze de Julien Stéphan au Racing cette saison, Sanjin Prcić prolonge l'aventure en Alsace. Le milieu de terrain international bosnien a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec le Racing Club de Strasbourg.

Notre avis : Une très, très belle nouvelle pour l'entrejeu du Racing. Après quelques exercices en dents de scie, Prcić s'est affirmé comme un taulier du RCS.

Benezet rentre à Nîmes

Neuf ans après son départ du Gard, Nicolas Benezet (31 ans) est de retour chez lui, à Nîmes. Après un intermède américain où il a évolué aux Colorado Rapids, puis aux Seattle Sounders, le milieu de terrain repose ses valises du côté des Costières où il s'est engagé pour les quatre prochaines saisons.

Notre avis : L'expérience de Benezet va faire du bien au collectif des Crocos, qui a signé une saison mitigée pour son retour dans l'antichambre.

