Ronaldo pourrait déjà quitter United

Encore muet ce week-end avec Manchester United, Cristiano Ronaldo vit un début d'année 2022 compliqué avec les Red Devils. Au point que le quintuple Ballon d'Or songerait même à quitter l'Angleterre la saison prochaine selon plusieurs sources anglaises dont le Sun. L'attaquant portugais aurait conditionné son maintien dans l'effectif mancunien à une qualification en Ligue des champions. Sans cela, CR7 chercherait une place dans un club qualifié pour la C1.

Notre avis : La saison est encore longue… Son discours pourrait bien changer d'ici quelques matches.

Marquinhos pousse pour que Mbappé reste à Paris

Dans l'émission Téléfoot ce dimanche, le capitaine du PSG Marquinhos a été interrogé sur l'avenir de son partenaire en club, Kylian Mbappé. Et une chose est sûre : le Brésilien veut voir l'international tricolore prolonger à Paris. "Si on lui demande de rester ? Bien sûr, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG déjà, a répondu le défenseur central. Il est en fin de contrat, un moment décisif de sa vie. Il est très important pour nous, il le sent sur le terrain. Mais je ne connais pas sa décision."

Notre avis : Un message fort de la part du capitaine. Mais peu de chance que ça vienne changer la donne pour Mbappé.

Koundé est la priorité de Chelsea

Après l'avoir raté l'été dernier et cet hiver, Chelsea compte bien s'offrir les services de Jules Koundé en 2022. D'après Fabrizio Romano, l'international français est la priorité des Blues, qui s'apprêtent à perdre César Azpilicueta, et qui n'ont toujours pas prolongé Antonio Rudiger ni Andreas Christensen. Séville demande toujours minimum 70 millions d'euros pour son défenseur central.

Notre avis : L'insistance devrait finir par payer. Koundé sera un joueur de Chelsea.

Adeyemi au BvB pour remplacer Haaland

Alors que le Borussia Dortmund s'apprête à dire adieu à Erling Haaland l'été prochain, le club allemand a d'ores et déjà mis la main sur son remplaçant. A en croire la presse allemande et Kicker, le BvB est tout proche d'un accord avec Karim Adeyemi pour un transfert la saison prochaine. L'international allemand qui fait le bonheur de Salzbourg est aussi approché par quelques clubs anglais.

Notre avis : Le joueur comme le club sont gagnants avec cette arrivée. Tout coïncide.

Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) Crédit: Getty Images

Un nouveau contrat pour De Gea ?

A 16 mois de la fin de son contrat, David De Gea devrait se voir offrir un nouveau contrat par Manchester United. Le portier espagnol de 31 ans, indiscutable dans le but cette saison, va être prolongé jusqu'en 2024 selon le Daily Mail et le Sun.

Notre avis : Une très mauvaise nouvelle pour Dean Henderson, qui devrait donc partir l'été prochain.

