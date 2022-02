Ronaldo visé par le PSG, le Bayern et la Roma

Selon les informations de TheSun, Cristiano Ronaldo s'interrogerait déjà sur son avenir à Manchester United, moins d'un an après son retour. L'international portugais resterait-il si les Red Devils, actuellement cinquièmes de Premier League, venaient à être écartés de la prochaine Ligue des champions ? Le quotidien britannique indique que le PSG, le Bayern Munich et la Roma suivraient de près la situation du joueur de 37 ans

Notre avis : La nomination d'un nouvel entraîneur et la promesse d'un recrutement XXL l'été prochain pourraient sûrement convaincre CR7 de rester encore un peu plus avec les Red Devils.

Les Red Devils ciblent Nkunku

Encore auteur d'un but le week-end dernier , le dix-huitième toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Christopher Nkunku ne laisse pas insensible les plus gros d'Europe. D'après ESPN, Manchester United et Ralph Rangnick, l'ex-entraîneur de Leipzig, serait très intéressés par l'idée de recruter l'ancien Parisien, sous contrat avec l'actuel quatrième de Bundesliga jusqu'en juin 2024. Arsenal et Manchester City auraient également coché son nom.

Notre avis : S'il continue sur ce rythme, Christopher Nkunku devrait rejoindre une grosse écurie européenne l'été prochain.

Le PSG pense à Kessié

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, le PSG serait prêt à passer à l'offensive pour Franck Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan, en fin de contrat en juin prochain. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, apprécierait son profil mais Paris ne semble pas seul sur ce dossier. Le quotidien espagnol précise que le Barça, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham ou l'Inter suivraient également l'international ivoirien de 25 ans.

Notre avis : Ce serait une bonne affaire pour le PSG, mais l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame sera-t-il prêt à affronter la concurrence XXL du milieu du terrain parisien ?

Le Juventus y croît toujours pour Dybala

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, Paulo Dybala n'a pas encore répondu favorablement à l'offre de prolongation des Bianconeri. Mais selon le quotidien Tuttosport, l'arrivée de Dusan Vlahovic courant janvier pourrait relancer le dossier. Depuis le recrutement de l'international serbe, l'attaquant argentin a délivré deux passes décisives lors des deux derniers matches contre l'Hellas Vérone (2-0) et l'Atalanta Bergame (1-1).

Notre avis : Le temps presse plus que jamais pour la Juventus car dans quatre mois, Paulo Dybala pourrait partir libre sept ans après son arrivée en provenance de Palerme.

Gameiro ne regrette pas d'avoir signé à Strasbourg

Marseille était très intéressé, j’ai eu le président au téléphone, le coach aussi, je connaissais les deux. Il y avait beaucoup d’hésitation de ma part, mais après j’ai fait le choix de ne pas y aller. Je ne regrette en aucun cas mon choix aujourd’hui. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance, on gagne des matches", a-t-il déclaré. Invité de l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport, Kevin Gameiro est revenu sur son choix d'avoir signé à Strasbourg l'été dernier plutôt qu'à l'OM . "", a-t-il déclaré.

Notre avis : Auteur de 5 buts en Ligue 1 depuis le mois de janvier, Kevin Gameiro prouve que Strasbourg (4e) a eu raison de miser sur lui malgré ses 34 ans.

