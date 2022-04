Rice, priorité absolue de ten Hag ?

Officiellement intronisé nouvel entraîneur de Manchester United jeudi, Erik ten Hag est déjà au travail. Et c'est du côté de West Ham que le technicien batave lorgnerait. Le Guardian annonce ce vendredi que le futur homme fort des Red Devils aurait fait de Declan Rice, l'une de ses cibles prioritaires pour cet été. Reste que le dossier ne sera pas simple à conclure tant les Hammers ont prévu de sortir les barbelés pour éloigner les prétendants à l'international anglais.

Notre avis : Rice serait une énorme plus-value pour MU, ça ne fait aucun doute. Mais West Ham réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour son milieu londonien. De quoi rendre le dossier plus que caduque.

Salah évoque son avenir

Interrogé par FourFourTwo, Mohamed Salah est revenu sur son avenir à Liverpool. "Il me reste un an de contrat, a-t-il rappelé dans des propos relayés par Footmercato. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux." Relancé, l'international egyptien a confirmé qu'il souhaitait rester chez les Reds. "Mais s'ils veulent que je m'en aille, c'est quelque chose de différent", a-t-il toutefois indiqué.

Notre avis : On doute que Liverpool ne conserve pas "Mo" Salah. Au final, un accord sera trouvé.

Botman à Milan, c'est fait

L'AC Milan tient son premier renfort pour l'été prochain. Et encore une fois, il arrive tout droit de Ligue 1. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard a en effet bouclé le transfert de Sven Botman en provenance du LOSC. Le quotidien parle d'une indemnité de 35 millions d'euros et d'un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire net de 4 millions d'euros. Il est indiqué que la vente du club lombard est également en bonne voie.

Notre avis : Un gros coup pour Milan, qui devrait voir Alessio Romagnoli partir en fin de contrat l'été prochain.

Rashord sur les tablettes du FC Barcelone

C'est l'une des grosses déceptions de la saison à Manchester United. Buteur à seulement 5 reprises en 30 matches toutes compétitions confondues, Marcus Rashford traverse cette saison 2021-2022 comme un fantôme, ou presque. En fin de bail en juin 2023, l'international anglais pourrait changer d'air, loin de son club de coeur. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait prêt à tenter le coup pour attirer l'attaquant de 24 ans en Catalogne. Les blaugranas seraient de plus en plus conscients de ne pas avoir la capacité financière d'attirer Erling Haaland et multiplient les pistes de substitution.

Notre avis : Tout dépendra de ten Hag encore une fois. Le Batave a presque carte blanche pour l'été prochain et a notamment l'avenir de Rashford entre les mains.

Le Real Madrid en pince pour Bruno Guimarães

Débarqué à Newcastle cet hiver contre un chèque proche des 50 millions (bonus compris), Bruno Guimarães commence peu à peu à se muer en joueur indiscutable du côté de Saint James' Park. Buteur et passeur lors de ses deux denrières sorties en Premier League, l'international auriverde serait très apprécié par les dirigeants du Real Madrid, comme le rapporte AS. Le club merengue lorgnerait l'ancien Lyonnais pour préparer l'avenir dans l'entrejeu.

Notre avis : Une rumeur qui en restera une, tout simplement. Un départ du Brésilien dès cet hiver est quasiment impossible, sauf offre gargantuesque. Mais l'hypothèse d'un départ futur au Real Madrid n'est pas à écarter.

La Juve s'intéresse à Badiashile et Di Maria...

La Juventus prépare son mercato estival. D'après le quotidien piémontais La Stampa, la Vieille Dame va poursuivre son projet rajeunissement, avec plusieurs noms déjà évoqués : Nicolo Zaniolo (Rome), Giacomo Raspadori ou encore Davide Frattesi (Sassuolo). Benoît Badiashile (AS Monaco) est également dans les plans. Mais certains joueurs expériments pourraient ainsi débarqués, puisque les noms de Paul Pogba et Angel Di Maria, respectivement en fin de contrat avec Manchester United et le PSG, intéressent les Bianconeri.

Notre avis : La Juve a démarré un nouveau projet depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Avec Vlahovic en tête de gondole, il va se poursuivre l'été prochain.

... et prendra une décision en fin de saison pour Rabiot

De retour en forme avec la Juve, Adrien Rabiot, dont le contrat expire en 2023, est quant à lui dans le flou sur son avenir. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la fin de saison de l'international français pourrait être décisive dans la réflexion des dirigeants piémontais. Pour l'heure, aucune décision n'aurait été prise, dans un sens comme dans l'autre.

Notre avis : La Juve est consciente qu'elle va devoir se renforcer au milieu. A Rabiot de prouver qu'il y a sa place, même si la tendance d'un départ semble forte.

Bale discute avec un club de MLS

Ça ne fait quasiment plus aucun doute : Gareth Bale ne sera plus un joueur du Real Madrid dans les prochaines semaines. En fin de contrat en juin prochain, le Gallois s'apprête à plier ses bagages après une saison famélique (290 minutes de jeu au total). Alors qu'une fin de carrière ou un retour au Pays de Galles étaient dans les tuyaux, l'ailier pourrait finalement s'offrir une dernière pige de l'autre côté de l'Atlantique. Le Washington Post avance que le club de DC United discuterait avec le joueur et le Real Madrid pour une arrivée imminente.

Notre avis : La fin de carrière de Bale est décidément bien amorcée. Cette ultime pige aux USA pourrait faire du bien à l'international gallois.

