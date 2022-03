La Juve prête à mettre le paquet pour attirer Salah...

Dybala presque parti, la Juventus Turin doit désormais penser à son successeur. Si le directeur sportif turinois a annoncé vouloir faire de Dusan Vlahovic la tête d'affiche du club bianconero, l'écurie piémontaise planche également pour atttirer un nouveau gros poisson du côté du Juventus Stadium. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus serait à l'affût dans le dossier Mohamed Salah. En fin de contrat en juin 2023 à Liverpool, l'international égyptien n'a toujours pas prolongé chez les Reds. De quoi permettre aux Italiens de rêver d'un retour du Pharaon dans la Botte. La Vieille Dame suit également de près la situation de Nicolo Zaniolo, le joueur de l'AS Roma.

Ad

Notre avis : Le salaire de l'Egyptien pourrait poser problème, lui qui ambitionne plus que les 11 millions d'euros annuels qu'il perçoit à Liverpool. Piste très compliquée, voire impossible.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 16:54

Torres, Vlahovic : Comment la Juve et le Barça ont pu signer les deux plus gros coups de l'hiver

... et n'oublie pas Paredes

Et si Leandro Paredes découvrait un troisième club italien ? Après Empoli et la Roma, l'international argentin pourrait poser ses valises à Turin. C'est en tout cas ce qu'affirme Tuttosport ces dernières heures. Selon le média transalpin, le milieu de terrain serait toujours très apprécié par les dirigeants bianconeri. Ces derniers pourraient d'ailleurs faire une offre au PSG dans les prochaines semaines. Arrivé en janvier 2019 dans la capitale, Paredes est en fin de contrat en juin 2023 avec l'actuel leader de Ligue 1.

Notre avis : Il va y avoir du changement à Paris cet été. La porte ne sera pas fermée pour Leandro Paredes, surtout à un an de la fin de son contrat.

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

Clauss / Fofana, la doublette lensoise qui fait rêver l'OL

L'Equipe en parlait dans son édition de mardi : l'OL se prépare à un grand ménage lors de la prochaine intersaison. Houssem Aouar, Jérôme Boateng, Emerson, Thiago Mendes, Léo Dubois ou encore Moussa Dembélé, il y aura beaucoup de mouvements entre Rhône et Saône. Si le club rhodanien a affirmé vouloir encore plus s'appuyer sur ses éléments du cru comme Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou encore Malo Gusto, il n'en oublie pas de scruter le marché. Dans son édition du jour, Le Progrès annonce que Lyon serait très intéressé par la doublette du RC Lens, Jonathan Clauss (29 ans) et Seko Fofana (26 ans). Le néo-international français est sous contrat jusqu'en juin 2023 et devrait encore voir sa côte grimper, tandis que le milieu de terrain, acheté 8,5 millions d'euros il y a deux ans, a un bail qui court jusqu'en 2024.

Notre avis : Deux dossiers salivants, mais compliqués à finaliser pour les Gones surtout s'il n'y a pas de Coupe d'Europe en fin de saison.

La fusée Clauss avait décollé en Coupe de France : son but exceptionnel avec Avranches en 2017

180 millions d'euros : la somme astronomique demandée par West Ham pour Rice

Voilà une somme qui va refroidir bon nombre de clubs intéressés par les services de Declan Rice... Taulier des Hammers où il a été formé, l'international anglais (27 sélections, 2 buts) devrait encore susciter de nombreuses convoitises cet été. Alors que The Times avait annoncé il y a quelques semaines que West Ham ne lâcherait pas son joueur à moins de 140 millions d'euros, le Daily Mail révèle que le club londonien aurait revu ses exigences à la hausse avec pas moins de 180 millions d'euros demandés pour libérer le Londonien de 23 ans. De quoi refroidir très clairement les principaux prétendants et notamment Chelsea et Manchester United.

Notre avis : West Ham sort les barbelés pour son joyau. Et ça va clairement refroidir les courtisans de Declan Rice.

Declan Rice lors d'une rencontre entre West Ham et Manchester United en janvier 2022. Crédit: Eurosport

Deulofeu dans les petits papiers de l'OM

Habitué à bourlinguer depuis le début de sa carrière, Gerard Deulofeu pourrait encore changer d'air cet été. Auteur d'une grosse saison à l'Udinese (9 buts et 2 passes décisives en 25 matches de Serie A cette saison), l'international espagnol attise les convoitises de nombreux clubs européens comme le rapporte Il Messaggero Veneto ces dernières heures. Le quotidien local précise que l'ancien Barcelonais serait suivi de près par l'OM et Pablo Longoria, mais également les deux clubs de Séville ou encore West Ham. Giampaolo Pozzo, le président du club italien, espère rafler une somme proche des 20 millions d'euros pour l'ailier de 28 ans.

Notre avis : La concurrence sera très forte pour les Phocéens dans ce dossier, encore plus à ce prix-là.

Vélodrome, promesse d'Aulas et concurrence : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

Brozovic jusqu'en 2026 à l'Inter

C'était l'un des dossiers majeurs de la direction milanaise. Pilier de l'Inter Milan qu'il a rejoint en 2015 en provenance du Dinamo Zagreb, Marcelo Brozović va poursuivre son idylle avec les nerazzurri. Le milieu de terrain a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec le champion d'Italie en titre. Cette saison, l'international croate (70 sélections, 7 buts) a disputé 37 matches toutes compétitions confondues (1 but et 2 passes décisives). Il était en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Les tifosi intéristes peuvent souffler : le baromètre Brozović va continuer de tenir le navire milanais.

Milan proche de conclure l'arrivée d'Origi

La fin de l'aventure à Liverpool est proche pour Divock Origi. En fin de contrat en juin prochain, le Diable Rouge serait déjà proche de trouver son nouveau point de chute. Selon les informations de Sky Italia, confirmées par La Dernière Heure, l'attaquant belge de 26 ans devrait, sauf retournement de situation, s'engager pour cinq ans avec l'AC Milan pour un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. L'international belge (31 sélections, 3 buts) joue très peu cette saison avec 14 sorties toutes compétitions confondues pour 5 buts et 3 passes décisives.

Notre avis : Une très belle opportunité pour les deux parties. Origi retrouverait un club ambitieux, Milan rajeunit son attaque alors que les prolongations de Giroud et Ibrahimovic sont encore incertaines.

Divock Origi celebrates scoring for Liverpool in the Champions League. Crédit: Getty Images

Jovic, par ici la sortie

Débarqué au Real Madrid en juillet 2019 pour 60 millions d'euros, Luka Jovic rentre dans la case des immenses flops du club merengue de ces dernières années. Très peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, l'attaquant serbe aurait d'ores et déjà pris la décision de quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato comme le rapporte Marca. Le média espagnol explique également que l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort serait très en froid avec l'entraîneur italien. Le divorce semble (presque) consommé. Jovic est suivi par le Borussia Dortmund, Arsenal ou encore l'AC Milan.

Notre avis : A 24 ans à peine, Jovic ne manque pas de prétendants et ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute.

"Moins spectaculaire que la remontada de 2017 mais la déflagration est peut-être aussi importante"

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi HIER À 20:41