Shaqiri évoque son départ de l'OL

Présenté du côté du Chicago Fire lundi, Xherdan Shaqiri est revenu sur son départ soudain de l'OL, quelques mois seulement après son arrivée dans le Rhône. En cause, visiblement, des désaccords avec son ancien entraîneur Peter Bosz. "Je ne veux pas trop parler de Lyon, je préfère parler de Chicago. Mais il y avait quelques choses avec l'entraîneur, tactiquement et personnellement. Je ne m'entendais pas bien avec lui", a-t-il confié aux médias suisses.

Notre avis : Entre Shaqiri et l'OL, il n'y a visiblement jamais eu l'étincelle. La séparation aurait de toute façon eu lieu l'été prochain.

Pochettino au Real, une arme pour Mbappé ?

Selon les informations du Daily Mail, le Real Madrid songerait à Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine. Le média britannique explique notamment que Florentino Pérez, le président madrilène, apprécie beaucoup le profil de l'entraîneur parisien. Et son éventuelle venue pourrait définitivement convaincre Kylian Mbappé de rejoindre les Merengue l'été prochain.

Notre avis : Si Pochettino quittera probablement Paris, United semble un point de chute tout trouvé. Et de toute façon, Mbappé n'a probablement pas besoin de lui pour signer au Real.

Brozovic va prolonger à l'Inter

Après de longues négociations, Marcelo Brozovic s'apprête à prolonger à l'Inter Milan. Selon les informations des médias italiens, l'international croate, notamment courtisé par le FC Barcelone, va s'engager jusqu'en 2026, assorti d'un salaire de 6 millions d'euros par an. L'officialisation devrait rapidement intervenir.

Notre avis : Brozovic est le vrai top player de l'Inter. Indispensable, tout simplement. Prolongation obligatoire.

James Rodriguez veut quitter Al-Rayyan

Tout juste arrivé, déjà parti ? Dans un live Twitch, l'ancien joueur du Real Madrid a annoncé qu'il souhaitait quitter Al-Rayyan (Qatar). "Combien de temps au Qatar ? Je ne sais pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Même si j'aimerais partir ailleurs (...) J'ai joué beaucoup de matches d'affilée. Je marque des buts, je fais des passes décisives, et c'est pour cela que je suis venu ici, pour pouvoir jouer et prendre un rythme. On me demande si je retournerais en Europe, pourquoi pas ? J'ai les conditions pour cela, je suis en train de prendre un rythme. Une bonne option serait les États-Unis", a déclaré le Colombien.

Notre avis : James Rodriguez n'aura probablement aucun mal à rebondir en MLS.

Gravenberch vers le Bayern ?

A seulement 19 ans, Ryan Gravenberch (19 ans) continue de rayonner à l'Ajax Amsterdam. Selon le quotidien De Telegraaf, l'international néerlandais a décidé de faire ses valises l'été prochain pour faire le grand saut. Et cela pourrait bien être du côté du Bayern Munich, très intéressé par le milieu de terrain. Son prix aurait été fixé à 30 millions d'euros selon le média allemand Sport1, qui indique que Corentin Tolisso et Marc Roca pourraient partir. Le milieu français réclamerait 16 millions d'euros pour prolonger d'après Bild.

Notre avis : Si le Bayern se libère de la place et que l'Ajax baisse sa requête pour un joueur dont le contrat expire en 2023, tout est possible.

Gbamin rejoint le CSKA Moscou

Nouvelle aventure pour Jean-Philippe Gbamin. Après avoir signé à Everton contre 25 millions d'euros lors du mercato estival 2019, le joueur, formé à Lens et freiné par les Blessures, espère se relancer désormais au CSKA Moscou. La formule du transfert : un prêt jusqu'en fin de saison sans option d'achat.

Notre avis : Gbamin a besoin de temps de jeu et il compte le trouver en Russie.

