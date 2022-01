Football

Spiderman, Real à 11 ans et "Superclasico" : Julian Alvarez, inclassable et convoité par l'Atlético et Manchester United

TRANSFERTS - Il pourrait bien être un animateur de ce mercato d’hiver. Meilleur buteur du championnat argentin avec River Plate en 2021, Julian Alvarez (21 ans) serait suivi par l’Atlético Madrid, Manchester United et les clubs de Milan, notamment. Redoutable dans le dribble et face au but, il sait aussi faire briller. Son jeu de tête est-il sa seule limite ? Présentations via le format Euroscout.

00:03:29, Hier à 18:19