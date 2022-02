Le mercato hivernal de janvier 2022 a retrouvé ses standards d'avant la pandémie de Covid-19, avec près d'un milliard de dollars (900 millions d'euros) de transferts internationaux dans le football masculin, selon un rapport de la FIFA publié mardi. Après plus d'un an de prudence, le football a retrouvé ses habitudes dépensières : 1,03 milliard de dollars (902 millions d'euros) d'indemnités ont été dépensés en janvier pour les transferts internationaux, une augmentation de 74,7% par rapport à janvier 2021, au plus profond de la crise.

A titre de comparaison, en 2020, juste avant la pandémie, 1,16 milliard de dollars avaient été dépensés en janvier, contre 1,1 milliard de dollars en janvier 2019. "Dans le football masculin, l'activité du marché des transferts a quasiment retrouvé son niveau d'avant la pandémie", explique la FIFA dans un communiqué.

Le marché français a recupéré 86,9 millions d'euros

Sans surprise, c'est l'Angleterre qui s'est montrée la plus dépensière, avec 349,5 millions de dollars (306 millions d'euros) déboursés par les clubs anglais, contre 75,2 millions (65,9 millions d'euros) par leurs homologues français par exemple. La France, en revanche, se positionne beaucoup mieux en termes d'indemnités reçues lors de cette période : les clubs français ont encaissé 99,2 millions de dollars (86,9 millions d'euros) en janvier, juste derrière les clubs anglais (95 millions d'euros).

La FIFAa aussi remarqué une augmentation du nombre de transferts dans le football féminin, dépassant même les standards pré-Covid. Quelque 487.800 dollars (427.000 euros) ont été dépensés pour des joueuses en janvier, un record largement battu après les 310.100 dollars (272.000 euros) déboursés l'année passée.

Dans un rapport publié jeudi 3 février, l'UEFA avait de son côté estimé à sept milliards d'euros le coût du Covid-19 en deux saisons pour le football européen, pointant notamment une diminution de 40% des revenus dus aux transferts lors des mercatos de l'été 2020, janvier 2021 et de l'été 2021.

