Transferts

Rénion de crise à Manchester pour CR7

Même si son bilan statistique est tout à fait honorable (14 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues), Cristiano Ronaldo ne serait pas franchement satisfait d'être revenu à Manchester United. Les tabloïds britanniques ont évoqué ses états d'âme, entre agacement face à des performances collectives médiocres et déception par rapport à la tactique du nouvel entraîneur, Ralf Rangnick. À tel point que l'agent du Portugais, le très influent Jorge Mendes, se serait rendu en Angleterre dans le cadre d'une réunion de crise avec CR7, dont l'avenir pourrait s'écrire loin de Manchester.

Notre avis : Un départ rapide après seulement une saison entacherait l'image de Ronaldo.

Lewandowski et Ronaldo bientôt coéquipiers ?

Vlahovic ne veut pas d'Arsenal

Apparemment Dusan Vlahovic, la pépite serbe de 21 ans de la Fiorentina, n'est pas complètement enchanté par un transfert chez les Gunners, qui sont prêts à sortir les gros sous pour le signer. The Guardian explique que l'attaquant serait un peu refroidi par l'incertitude d'Arsenal quant à sa participation à la Ligue des champions la saison prochaine, bien que le club soit quatrième de Premier League.

Notre avis : Arsenal va devoir trouver une nouvelle piste en attaque.

L'OL passe à l'action

Dans son édition du jour, L'Equipe livre plusieurs informations concernant le mercato hivernal de l'OL. À commencer par Sardar Azmoun, avec qui il existerait un accord verbal autour d'un contrat de quatre ans et demi. L'Iranien serait enclin à rejoindre la France, reste à convaincre les dirigeants du Zénit Saint-Petersbourg de lâcher leur attaquant pas trop cher.

Côté défense, Jason Denayer pourrait bien quitter le Rhône puisque les négociations pour sa prolongation patinent. Le Belge demanderait 400 000 euros par mois, beaucoup trop pour les dirigeants de l'OL, qui seraient prêt à s'en séparer si une belle offre arrivait sur leur bureau dans les prochaines semaines.

Et enfin, Chelsea aimerait rapatrier Emerson Palimieri, actuellement en prêt à Lyon, selon Fabrizio Romano. Le club de Jean-Michel Aulas le retient et aimerait lever son option d'achat. Les Blues songent à proposer une compensation financière pour le faire revenir.

Notre avis : L'OL a besoin d'un attaquant du calibre d'Azmoun pour la fin de saison.

Pour combien le PSG va-t-il vendre cet hiver ? "Zéro euro ou pas beaucoup plus"

Boubacar Kamara trop gourmand ?

Selon The Sun, plusieurs clubs de Premier League s'intéresseraient au milieu de terrain de l'OM, dont Newcastle et West Ham. Cependant, Boubacar Kamara demanderait un salaire d'environ 180 000 euros par semaine. De quoi refroidir les Magpies mais pas forcément les Hammers qui cherchent à remplacer la légende du club Mark Noble, 34 ans, dans l'entrejeu.

Notre avis : Boubacar Kamara est assuré de signer un beau contrat.

Savanier aux Etats-Unis ?

Probablement au cœur de la plus belle saison de sa carrière avec six buts et six passes décisives inscrits avec Montpellier, Téji Savanier aurait tapé dans l'œil du Los Angeles Galaxy selon Foot Mercato. Une offre devrait rapidement traverser l'Atlantique pour le joueur de 30 ans. La saison commençant en mars en MLS, cela permettrait au LA Galaxy de compter sur lui dès les premiers matches de championnat.

Notre avis : Peu probable que Savanier quitte Montpellier maintenant, lui qui est un homme de club.

Un contrat illégal passé entre Kolo Muani et Francfort ?

Canal + a livré ce dimanche des informations fraiches concernant le dossier du Nantais Randal Kolo Muani. Deux choses seraient sûres. La première : Fribourg est entré en contact avec l'attaquant pour lui proposer un contrat de cinq ans dès l'été prochain avec un salaire de 9 millions d'euros annuel, plus une prime à la signature d'un million.

La seconde : Francfort a proposé la même chose à Kolo Muani. Le hic, c'est qu'un contrat de ce type aurait déjà été signé entre Francfort et Kolo Muani à l'automne dernier, ce qui est illégal puisqu'il est interdit d'entrer en contact avec un joueur plus de six mois avant la fin de son contrat. Les Canaris ont donc saisi la FIFA, affaire à suivre.

Notre avis : Kolo Muani va devoir patienter avant de connaître son avenir.

Newcastle négocie pour Badiashile

Il y a quelques jours, L'Équipe faisait état d'un intérêt de Newcastle pour Benoît Badiashile. Une information confirmée ce dimanche par le Mail. Le tabloïd britannique précise que les Magpies, qui ont absolument besoin de renforcer leur arrière-garde pour espérer se maintenir, auraient entamé des discussions avec l'AS Monaco.

Notre avis : La stratégie de Newcastle pour construire une défense cet hiver est brouillonne.

L'AC Milan abandonne Botman

Frederic Massara, le directeur sportif de l'AC Milan s'est confié à Sky Sport sur l'intérêt de son club pour le dossier Sven Botman : "Il est un incroyable défenseur central, mais je pense que Lille n'a aucune intention de le vendre en janvier". Si ce n'est pas de l'intox, c'est un gros concurrent de moins pour Newcastle dans la course à la signature du jeune néerlandais.

Notre avis : Un concurrent de moins pour Botman c'est une chance en moins de faire monter les enchères pour Lille.

Kessié dans le viseur du Real

Alors qu'il arrivera en fin de contrat avec l'AC Milan en juin, Franck Kessié est ardemment courtisé. Outre Liverpool, le FC Barcelone ou encore Tottenham, le Real Madrid se serait également positionné sur le dossier du milieu ivoirien, selon The Sun. Pas de quoi effrayer l'AC Milan qui veut le prolonger selon la Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Milan semble battu à cause des prétentions salariales très élevées du joueur.

Théo Hernandez devrait rester milanais

A en croire Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, le club est en "discussions avancées" avec le latéral international français pour une prolongation en Lombardie. Une information confirmée par l'intéressé via Sky Sport : "Les négociations sont en cours pour ma prolongation à l'AC Milan. Nous sommes bien avancés, les négociations progressent. Je suis très heureux ici depuis le départ". Théo Hernandez est pour le moment lié au club jusqu'en 2024.

Notre avis : Théo Hernandez et Milan c'est une belle histoire d'amour.

Adama : contact établi entre Tottenham et les Wolves

Il y a quelques jours, Sky Sports révélait que Tottenham songeait sérieusement à recruter Adama Traoré. Aujourd'hui, le Sunday Times va plus loin et affirme que les Spurs et les Wolves seraient en contacts avancés pour un transfert de l'attaquant espagnol. West Ham serait également prêt à se jeter dans la bataille pour arracher Traoré. Barcelone, intéressé par le joueur pour remplacer Ousmane Dembélé, n'est pas mentionné.

Notre avis : Acheter Adama Traoré pas trop cher pendant une mauvaise passe et réussir à le relancer pourrait être une bonne opération pour n'importe quel acquéreur.

Danjuma plait à Klopp

Très en vue avec Villarreal en Ligue des champions, Arnaut Danjuma aurait tapé dans l'œil de Jürgen Klopp si l'on en croit les informations de The Athletic. Mais s'ils veulent attirer le Néerlandais, les Reds devront sortir le chéquier. Sa clause libératoire aurait en effet été fixée à 75 millions d'euros.

Notre avis : Villarreal vendra s'il reçoit une offre convenable.

Boca veut racheter Benedetto

Dans une interview accordé à Tyc Sport, Jorge Bermúdez, un des cadres de la direction de Boca Juniors, a assuré que le club voulait revoir Pipa Benedetto en Argentine : "Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l'équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l'effort (pour le faire revenir)". Ce qui est presque certain, c'est que l'OM, qui a prêté le joueur à Elche, ne fera pas le forcing pour le garder en cas d'offre raisonnable.

Notre avis : Si l'OM peut gratter quelques millions en revendant un joueur devenu indésirable, Pablo Longoria sera ravi.

