Transferts

ERIKSEN DE RETOUR EN PREMIER LEAGUE

Le rescapé Christian Eriksen est sur le point d’effectuer un retour tonitruant et presque inespéré en Premier League, comme le rapporte le Daily Mail. Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter, le milieu danois devrait prendre la direction de Brentford dans les prochains jours, lui qui avait d'autres offres de clubs anglais, allemands et néerlandais. Se préparant à un retour imminent sur les pelouses, Eriksen s’entraînait ces derniers jours avec l’Ajax Amsterdam.

Notre avis : Revoir Christian Eriksen sur le rectangle vert au plus haut niveau est assurément l'une des très bonnes nouvelles de ce début d'année.

ÇA DISCUTE ENCORE ENTRE NDOMBELE ET LE PSG

Les prochaines heures s’annoncent décisives dans le dossier Tanguy Ndombele. Ardemment désiré par Mauricio Pochettino, le milieu français de Tottenham est disposé à retourner en France, lui qui ne jouit pas de la confiance d’Antonio Conte à Londres. Selon Fabrizio Romano, les Spurs accepteraient un départ de l’international français seulement si le PSG prend en charge l’intégralité du salaire jusqu’à la fin de l’exercice. Affaire à suivre donc…

Notre avis : Tanguy Ndombele peut être la pièce manquante de l'entrejeu parisien, et Mauricio Pochettino ne s'y trompe pas.

LES PAYS-BAS RÊVENT DE GUARDIOLA

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2023, le technicien catalan se donne d’ici la fin de saison avant de trancher sur son avenir. Mais si le flou règne encore, certains courtisans n’ont pas attendu l’été pour proposer un banc à Pep Guardiola, comme l’indique The Sun. L’un d’entre eux retient l’attention puisqu’il s’agit de la prestigieuse sélection néerlandaise. Une collaboration tout à fait envisageable, quand on connaît l’envie de l’Espagnol de prendre en charge une sélection nationale.

Notre avis : Quoi de mieux que d'entraîner la sélection Oranje lorsqu'on a pour idole Johan Cruyff ?

DEMBELE DE NOUVEAU ECARTE...

Le climat n’est clairement pas à l’apaisement entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. L’un souhaite partir libre ou prolonger à des exigences très élevées. L’autre impose un renouvellement uniquement sous certaines conditions, ou un départ précipité cet hiver. Faute d’un accord, le champion du monde français a été de nouveau écarté du groupe avant la rencontre samedi à Alavés en Liga (21h). Un levier de pression auquel le club catalan avait déjà eu recours lors du huitième de finale de Copa del Rey perdu face à l’Athletic Bilbao jeudi (2-3 ap.). Mais rien n'y fait, l'international français ne s'est pas présenté ce matin au centre d'entraînement, prétextant une "indisposition gastrique".

Notre avis : A force de camper sur leur position, les deux parties foncent droit dans le mur.

... ET XAVI DEMANDE DU RENFORT

Le nouvel entraîneur catalan n’en a pas fini avec les coups du sort. Après la blessure au pied droit de Samuel Umtiti (trois mois d’indisponibilité), c’est Ansu Fati qui a rechuté et est contraint de repasser par la case forfait. Des absences de longue date couplées à une forme déclinante de certains cadres ont poussé Xavi à demander des renforts à la direction du FC Barcelone. D’après Mundo Deportivo, la réponse de Joan Laporta a été lapidaire : pas de recrue avant de dégraisser l’effectif. Mais pour l’heure, seul Oscar Mingueza, convoité par le Valence CF, semble proche de la sortie.

Notre avis : La fameuse équation du Barça, qui doit vendre avant de pouvoir inscrire de nouveaux joueurs, enlise Xavi comme elle a condamné Koeman.

MERCATO TERMINE A L’OL…SAUF EN CAS DE VENTE

Après l’échec cuisant dans le recrutement de Sardar Azmoun, officialisé ce samedi du côté du Bayer Leverkusen pour l’été prochain (libre), le club rhodanien ne devrait pas offrir à Peter Bosz des renforts d’ici la fin de la fenêtre hivernale. Selon l’édition du jour de L’Equipe, seules des ventes pourraient déclencher un recrutement. Mais les offres ne se bousculent pas au portillon des joueurs jugés transférables.

Notre avis : Après la désillusion du côté des arrivées, l'OL doit maintenant éviter de perdre ses meilleurs éléments, sous peine d'abandonner toutes ambitions.

LA JUVE VEUT DÉGRAISSER, BENTANCUR PROCHE DE VILLA

Cela va bouger du côté de la Vieille Dame en cette fin de mercato hivernal. Le club turinois souhaite alléger sa masse salariale et trois joueurs sont sur la rampe de départ : Arhur Melo, Aaron Ramsey et Rodrigo Bentancur, pisté lui par Aston Villa. Selon Sky Sports, les négociations entre la Juve et Villa sont en cours pour un transferts avoisinant les 20 millions d'euros.

Notre avis : Il faudra bien cela pour espérer gagner la lutte autour de Dusan Vlahovic, priorité numéro un des Piémontais.

LEAO CONDAMNE A VERSER 16,5 MILLIONS

Mauvaise nouvelle pour le brésilien de l’AC Milan qui vient de voir son appel débouté par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) et condamné à un lourd dédommagement à hauteur de 16,5 millions d’euros envers son ancien club, le Sporting Lisbonne. D’après les précisions de la Gazzetta dello Sport, la cour a rejeté l’appel de l’attaquant, ciblé par son ancienne formation pour avoir résilié unilatéralement son contrat avant de filer libre au LOSC et signer à Milan pour 23 millions d’euros, alors que le Brésilien disposait à Lisbonne d’une clause libératoire de 45 millions d’euros. Rafael Leao peut encore faire appel en dernier recours devant la Cour suprême.

Notre avis : En pleine confiance cette saison, Leao aura fort à faire pour évacuer ses soucis judiciaires et propulser l'AC Milan vers le Scudetto.

RAMSEY A UN PAS DE BURNLEY

Massimiliano Allegri a confirmé hier ce que tout le monde savait déjà du côté du Piémont : " Ramsey est sur le point de quitter le club ". Une phrase qui confirme l’information relayée par The Sun, précisant que le milieu gallois de la Juve devrait être prêté à Burnley jusqu’au terme de la saison.

Notre avis : Pas sûr que Burnley soit le meilleur club pour se relancer, mais ce sera toujours mieux que d'être écarté des pelouses.

BAKKER EN ROUTE VERS UN NOUVEAU RICHE

Mitchel Bakker (21 ans) va devenir un habitué des clubs étatiques. L’ancien latéral gauche du PSG, transféré depuis au Bayer Leverkusen, est en bon chemin pour découvrir la Premier League avec Newcastle, à en croire les informations concordantes du Telegraph et The Athletic. Les sources s'accordent sur le fait que l’affaire est proche d’être conclue autour d’une offre de 17 millions d’euros des Magpies.

Notre avis : Souvent décrié en France, Mitchel Bakker a fait ses preuves en Allemagne et l'intérêt de Newcastle est loin d'être anodin.

JANUZAJ FIDELE A LA REAL SOCIEDAD

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines mais cette fois, selon Marca, l'officialisation de la prolongation d'Adnan Januzaj (26 ans) à la Real Sociedad est toute proche. Arrivé au Pays basque en 2017 en provenance de Manchester United, l'international belge s'est rendu incontournable au fil des saisons, jusqu'à enchaîner les titularisations cette saison, lorsque son corps le lui permettait. D'après le média madrilène, Januzaj, dont le contrat prend fin l'été prochain, étendra son bail avec la Real de trois années supplémentaires, jusqu'en juin 2025.

Notre avis : Si les blessures le laissent tranquille, Adnan Januzaj a tout pour s'inscrire dans la durée avec un club désormais voué à jouer les premiers rôles en Espagne.

