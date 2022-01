Transferts

HAZARD VEUT QUITTER LE REAL MADRID

Selon les informations de Sky Sports, Eden Hazard envisage un retour à Chelsea, où il a enchaîné les titres et les prestations XXL entre 2012 et 2019. Deux ans et demi après son transfert au Real Madrid, l'international belge ne s'est pas imposé en Espagne et enchaîne les blessures. Pour sa part, le journaliste belge Sacha Tavolieri assure que le demi-finaliste du Mondial 2018 veut quitter les Merengue. De son côté, le club madrilène voudrait vendre le joueur de 31 ans.

Notre avis : Reste maintenant à trouver un terrain d'entente avec les Blues, qui ne semblent pas très intéresssés.

EMERSON VOUDRAIT RETOURNER À CHELSEA...

En ce moment, Chelsea cherche surtout un piston gauche et espérait pouvoir rapatrier Emerson Palmieri, prêté à Lyon cette saison. Les Gones ont pourtant refusé et les Blues ont activé d'autres pistes. Cependant, selon RMC Sport, l'international italien aimerait retourner au sein du club londonien.

Notre avis : Ce dossier n'est pas encore totalement refermé.

Emerson palmieri Crédit: Getty Images

...QUI PISTE KURZAWA

La piste prend de l'épaisseur. En quête du remplaçant de Ben Chilwell, sérieusement blessé, Chelsea s'active. Selon RMC Sport, et contrairement à ce qu'assurait The Guardian un peu plus tôt, le club londonien a bien lancé les premières discussions pour recruter Layvin Kurzawa, sur qui le PSG ne compte plus.

Notre avis : Rejoindre les champions d'Europe serait une superbe porte de sortie pour Kurzawa s'il veut relancer sa carrière.

Layvin Kurzawa, l'arrière gauche du PSG. Crédit: Getty Images

NEWCASTLE POUSSE POUR DEMBÉLÉ

Les Magpies tiennent une cible et ne comptent pas la lâcher. Alors qu'Ousmane Dembélé refuse de prolonger au Barça, où il sera en fin de contrat en juin prochain, les Blaugrana l'auraient proposé à la vente dès cet hiver contre 20 millions d'euros. Newcastle serait très intéressé. Selon le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants du club anglais font désormais le forcing auprès de l'international français et de ses représentants pour les convaincre.

Notre avis : Un feuilleton qui devrait durer jusqu'à la fin du mois, voire la fin de la saison.

LE BARÇA PENSE A FIRMINO

Désormais dépassé par Diogo Jota dans la hiérarchie des avant-centres de Liverpool, l'attaquant brésilien pourrait aller voir ailleurs. Selon le quotidien catalan El Nacional, les Reds seraient prêts à ouvrir la porte à Roberto Firmino l'été prochain contre 20 millions d'euros. Le Barça lorgnerait le buteur, actuellement sous contrat jusqu'en 2023.

Notre avis : Un joli et peu coûteux plan B si le Barça ne parvient pas à s'offrir Erling Haaland.

LA ROMA EN EMBUSCADE POUR KAMARA

Le Marseillais plait à la Louve. Boubacar Kamara, qui refuse de prolonger à l'OM, devrait s'en aller libre en juin prochain. "Tout est possible", a déclaré dimanche soir le joueur de 22 ans après le match nul face à Lille (1-1). Cette déclaration n'a pas échappé à La Gazzetta dello Sport, qui fait part d'un intérêt de l'AS Rome pour le milieu défensif. Cependant, Kamara réclamerait un salaire annuel de 5 millions d'euros, ce que la Roma ne pourrait pas se permettre sauf peut-être en cas de départ d'Amadou Diawara.

Notre avis : La Roma devra batailler car Kamara disposera certainement de prétendants mieux armés financièrement l'été prochain, et peut-être même dès cet hiver.

VISITE MÉDICALE AVEC LE CSKA MOSCOU POUR YAZICI

L'international turc est sur le point de quiter le LOSC. Selon L'Equipe, Yusuf Yazici a passé sa visite médicale avec le CSKA Moscou ce lundi en Allemagne. Il devrait ensuite rejoindre le club russe en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Hatem Ben Arfa est attendu pour le remplacer numériquement. Lille avait acheté le milieu offensif de 24 ans à Trabzonspor contre 17,5 millions à l'été 2019.

Notre avis : Un joueur talentueux mais irrégulier, qui n'a pas réussi à s'imposer dans le Nord.

Yusuf Yazici (Lille) a marqué un but contre Montpellier / Ligue 1 Crédit: Getty Images

NICE PRÊTE DA CUNHA À CLERMONT

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'OGC Nice a annoncé le prêt sans option d'achat jusqu'en fin de saison de Lucas Da Cunha à Clermont. L'ailier de 20 ans, qui est apparu à 10 reprises en Ligue 1 en 2021-2022, avait déjà passé la saison dernière en prêt à Lausanne Sport.

Notre avis : Une bonne solution pour les trois parties.

BREST ACCUEILLE SATRIANO

Un renfort offensif pour le club finistérien. Le Stade Brestois a annoncé l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de saison de Martin Satriano en provenance de l'Inter. L'avant-centre uruguayen de 20 ans a fait 4 petites apparitions en Serie A cette saison.

Notre avis : Un joueur très prometteur qu'il faudra suivre.

TROIS BEAUX PRÉTENDANTS POUR MARTIAL

La situation de l'attaquant français de Manchester United reste compliquée. Anthony Martial veut aller voir ailleurs cet hiver, mais ne rejoindra pas un club de Premier League comme Newcastle ou Tottenham selon le journaliste Fabrizio Romano. Le FC Barcelone, le FC Séville et la Juventus sont intéressés par un prêt mais le club mancunien veut que le salaire du joueur de 26 ans soit entièrement pris en charge et réclame aussi une contrepartie financière.

Notre avis : Les envies de départ de Martial risquent de buter sur les exigences financières de Manchester United.

MCGINN A TAPÉ DANS L'OEIL DE MANCHESTER UNITED

John McGinn s'est fait remarquer lors du duel de Cup entre les Villans et les Red Devils. Selon The Telegraph, Manchester United songe à s'offrir le milieu de terrain de 27 ans l'été prochain. Ancien joueur de MU et désormais chargé du recrutement, Darren Fletcher apprécie beaucoup le profil de son actif compatriote écossais. Aston Villa pourrait réclamer 45 millions d'euros en échange de son joueur.

Notre avis : Un profil très différent de Pogba, mais un potentiel remplaçant.

DIEGO COSTA QUITTE L'ATLETICO MINEIRO

L'Hispano-brésilien est de nouveau libre. Arrivé en août dernier à l'Atlético Mineiro, Dego Costa avait signé un contrat jusqu'en décembre 2022 mais les deux parties ont mis fin à ce bail. La nouvelle destination de l'attaquant de 33 ans n'est pas encore connue mais les médias brésiliens font état de l'intérêt des Corinthians de Sao Paulo. Une piste menant à Arsenal est également évoquée.

Notre avis : Diego Costa devrait rester au Brésil.

Diego Costa Crédit: Getty Images

