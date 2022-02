Transferts

Paris à l'affût pour Kanté

Chelsea a une politique très claire. Ces dernières années, le club londonien a pris l'habitude de ne proposer que des contrats courts aux joueurs âgés de plus de 30 ans. La question devrait donc bientôt se poser pour N'Golo Kanté, alors que le bail du milieu de 31 ans expirera en juin 2023. D'après le Telegraph, cette situation pourrait déboucher sur un transfert de l'international tricolore l'été prochain. Et le Paris Saint-Germain serait à l'affût.

Notre avis : Paris va se positionner mais on n'imagine mal les dirigeants de Chelsea ne pas faire une exception pour l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Lewandowski évasif sur le PSG

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski est sans aucun doute le meilleur avant-centre de la planète depuis deux ans. Le Polonais attise donc forcément les convoitises, notamment celles du PSG qui le verrait bien comme recrue en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Interrogé par l'émission Téléfoot sur le sujet, le numéro 9 bavarois a préféré botter en touche : "Remplacer Mbappé à Paris ? Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec Mbappé. Je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023. Donc je n'y pense pas encore."

Notre avis : Lewandowski a 33 ans, et le PSG gagnerait à miser sur plus jeune pour un remplaçant à Mbappé.

Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

Miami veut "pousser" pour Messi

C'est une hypothèse remise sur le tapis tous les six mois. Plutôt performant avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Lionel Messi est régulièrement annoncé en MLS, et plus particulièrement à Miami, la franchise copropriété de David Beckham. Jorge Mas, associé de la star britannique, a remis une pièce dans la machine. "David a une relation avec lui, donc s'il quitte le PSG, au moment où il le quitte, nous aimerions voir Lionel Messi jouer à l'Inter Miami et faire partie de notre communauté, a-t-il confié dans des propos relayés par le Miami Herald. Cela peut-il arriver ? Nous allons pousser en ce sens."

Notre avis : Il est encore trop tôt pour imaginer Lionel Messi quitter l'Europe.

Plus que trois équipes en lice pour Haaland

Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City. Voici les trois clubs qui, selon le quotidien espagnol Sport, sont encore en lice pour s'offrir Erling Haaland l'été prochain. Marca, de son côté, affirme que la Casa Blanca dispose de plusieurs longues d'avance, et qu'elle aurait même obtenu la validation d'un certain… Kylian Mbappé.

Notre avis : Le grand bluff continue. En réalité, tous les clubs ayant les moyens de payer sa clause libératoire, y compris le PSG, sont encore candidats.

Manchester United a deux joueurs dans le viseur

Toujours pas convaincant dans le jeu, Manchester United pourrait de nouveau investir de grosses sommes lors du prochain mercato estival. Selon The Mirror, les Red Devils ont observé deux joueurs avec beaucoup d'attention ces dernières semaines : Cody Gakpo, attaquant du PSV considéré comme l'un des meilleurs U23 du continent, et Joao Palhinha, milieu de terrain international portugais du Sporting. La clause libératoire de ce dernier est fixé à 60 millions d'euros.

Notre avis : Ces deux joueurs peuvent apporter une vraie plus-value à l'effectif mancunien. Mais à quel prix ?

Newcastle confirme avoir eu un oeil sur Ekitike

Il y avait quelques jeunes joueurs que nous voulions faire venir comme Ekitike, mais il n'aurait pas été un joueur pour aujourd'hui, il aurait été un investissement pour le futur." Véritable sensation de cette saison de Ligue 1, Hugo Ekitike a bien failli plier bagage dès cet hiver. Les Magpies de Newcastle, nouvellement sous pavillon saoudien, auraient bien aimé recruter le jeune Français en janvier. C'est ce qu'a confirmé la DG du club anglais Amanda Staveley pour The Athletic : "."

Notre avis : Raté en janvier pour mieux revenir à la charge en juillet ?

