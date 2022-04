Le Bayern clarifie la situation Lewandowski

Voilà un moment que les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de Robert Lewandowski. De quoi pousser le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, à clarifier les choses. À la question, "pouvez-vous exclure un départ de Robert Lewandowski à la fin de cette saison ?", il a répondu par l'affirmative. Le dirigeant a rappelé que le contrat de la star de 33 ans n'expirait qu'en juin 2023. "C'est clair que nous allons maintenant discuter de ce qui se passera ensuite", a-t-il dit.

Ad

Notre avis : Physiquement, Lewandowski est encore au top. Le Bayern veut le garder c'est bien normal.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi 22/04/2022 À 17:27

Mbappé-Messi, Lewandowski-Muller : Notre Top 5 des meilleurs duos d'attaquants d'Europe

Déjà un point de chute pour Gabriel Jesus ?

L'attaquant brésilien sait que son aventure à Manchester City touche à sa fin, le club ne souhaitant pas le conserver. D'après The Athletic, la situation en intéresserait plus d'un. À commencer par Arsenal dont les prolongations d'Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont toujours attendues. Les deux parties seraient même déjà en contact pour un futur transfert.

Notre avis : Les Gunners y gagneraient à attirer un attaquant du calibre de Jesus, attention aux prétentions salariales.

Un génie tactique : Proche de MU, ten Hag peut-il imiter Guardiola à City ?

Tuchel annonce le départ de Rudiger... qui pourrait filer au Real

D'après ESPN, le Real Madrid serait en pole pour recruter Antonio Rüdiger. Le défenseur central international allemand, excellent avec Chelsea sous Thomas Tuchel, arive en fin de contrat à l'été et semble à la recherche d'un nouveau challenge.

Dimanche, après Chelsea - West Ham, Thomas Tuchel a annoncé que les tentatives de prolonger l'Allemand avaient échoué du côté des Blues.

Notre avis : Un renfort en charnière centrale pour avoir une rotation Alaba, Militao, Rüdiger serait idéal.

Le Barça aussi veut se renforcer défensivement

D'après Mundo Deportivo, les Blaugranas voudraient injecter du sang neuf à leur défense. Et ils auraient identifié le profil idéal : Lisandro Martinez, 24 ans, évoluant à l'Ajax. Son profil physique et technique plait aux dirigeants barcelonais et son salaire ne sera pas mirobolant puisqu'il n'est pas extrêmement élevé aux Pays-Bas.

Notre avis : Toujours pas les grands noms du football promis par la présidence, mais pourquoi pas.

Des sifflets aux applaudissements : comment Dembélé a reconquis le Barça

City pourrait mettre le paquet sur Rice

C'est en tout cas les informations que rapporte le Daily Mail. Le milieu de terrain de West Ham, très convoité outre-Manche, a attiré l'attention de Pep Guardiola. Et dans l'optique de le soustraire à la concurrence, les Citizens seraient prêts à sortir le chéquier : 120 millions d'euros. Même si pour le moment, l'international anglais préférerait retourner à Chelsea, où il a été formé.

Notre avis : Un excellent renfort dans l'entrejeu si Fernandinho se retire bel et bien à la fin de la saison.

L'Atlético fonce sur la pépite du Benfica

À la recherche d'un pur numéro 9, l'Atlético de Madrid serait sur le point de passer à l'offensive pour le recrutement du joyau de l'attaque du Benfica, Darwin Núñez (22 ans). D'après le média portugais Record, les Rojiblancos seraient les mieux placés pour arracher celui que pas mal de clubs se disputent déjà. Pour le moment, les rumeurs parlent d'une opérations à 70 millions d'euros.

Notre avis : L'Atlético n'est pas la meilleure destination pour un jeune attaquant prometteur en plein développement.

"Le Cholismo ne peut être compris que par les supporters de l'Atlético"

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 21/04/2022 À 15:03