Haaland aurait rencontré la direction du Bayern

Selon les informations de Bild, Erling Haaland a été invité à rencontrer Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, au début du mois de mars, au moment où le Norvégien était convalescent. Contacté par le quotidien allemand, le club bavarois n'a pas démenti l'information.

Ad

Notre avis : Si Robert Lewandowski venait à partir, alors le Bayern Munich pourrait vite accélérer sur ce dossier. Cependant, Manchester City et le Real Madrid restent favoris pour accueillir l'ex-joueur du RB Salzbourg.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 16:42

De Jong ouvert à un départ du Barça ?

Mécontent d'être remplacé à l'heure de jeu dimanche contre le Rayo Vallecano (0-1), Frenkie de Jong l'a fait savoir en sortant du terrain. Le Néerlandais doit composer avec une concurrence garnie au milieu, avec les jeunes Pedri, Gavi et Nico Gonzalez, entre autres. Et si, face aux spéculations concernant son avenir, l'ancien de l'Ajax a récemment indiqué qu'il souhaitait poursuivre au Barça, le ton pourrait changer dans les semaines à venir.

La Cadena Ser indique en effet que le milieu de terrain serait prêt "à étudier sa situation si elle était un problème pour le club". Le joueur sous contrat jusqu'en 2026 serait au courant de l'intérêt du PSG et du Bayern Munich, et n'exclurait ainsi pas un départ si le club catalan en avait besoin financièrement.

Notre avis : De Jong est l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif. Si le Barça est vraiment dans le dur économiquement...

Frenkie de Jong Crédit: Getty Images

Pogba n'a pas encore fait son choix

Son départ de Manchester United à l'issue de son contrat, en juin prochain, ne fait presque aucun doute. Mais pour le moment, difficile de savoir où Paul Pogba évoluera la saison prochaine. Selon Sky Sports, le champion du monde français prendra sa décision en fonction du projet sportif des clubs intéressés. Le Real Madrid, le Barça, le PSG et la Juventus seraient sur le coup. Rester en Premier League ne serait pas totalement exclu non plus.

Notre avis : Le début d'un long feuilleton. Sans grande compétition cet été, Pogba a tout son temps pour choisir.

Ten Hag avec Haller dans ses valises ?

Nommé entraîneur de Manchester United pour la saison prochaine, Erik ten Hag pourrait bien arriver accompagné depuis Amsterdam. Selon le Sun, l'attaquant de l'Ajax Sébastien Haller, particulièrement efficace en Ligue des champions cette saison, pourrait en effet rejoindre les rangs des Red Devils, pour une éventuelle opération estimée à 40 millions d'euros. Le quotidien britannique cite également le nom de Darwin Nuñez, prometteur attaquant de Benfica.

Notre avis : Après son passage en demi-teinte à West Ham, Sébastien Haller pourrait réfléchir à deux fois avant de revenir en Premier League.

Milan rêve de Mahrez

Alors que le fonds Investcorp (Bahreïn) s'apprête à racheter l’AC Milan, pour un montant estimé à 1,18 milliard d'euros, l'actuel leader de Série A rêve en grand. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard penserait à Riyad Mahrez, sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2023. Une offre de quelque 40 millions d'euros serait dans les plans, précise le quotidien italien.

Notre avis : Si Manchester City ne veut pas se retrouver sous pression dans quelques mois, il doit vite proposer un nouveau bail à l'ancien Havrais.

Lucas Hernandez intéresse le Barça

Lucas Hernandez de retour en Liga trois ans après ? Selon les informations de Sport, le champion du monde intéresse le FC Barcelone, qui apprécie particulièrement sa polyvalence (arrière gauche et défenseur central). Pour l'heure, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Le Bayern ne bradera pas un joueur acheté 80 millions d'euros. Un prix qui semble hors de portée des finances du Barça.

"Nagelsmann est le principal responsable de l'élimination du Bayern"

L'Inter prêt à transmettre une offre à Dybala

Libre en fin de saison, Paulo Dybala ne prolongera pas avec la Juventus Turin. Désormais, l'attaquant international argentin est plus que jamais dans le viseur de l'Inter Milan. D'après La Gazzetta dello Sport, le champion d'Italie en titre pourrait transmettre une offre de 6 millions d'euros plus des bonus à l'ancien joueur de Palerme. Le club lombard continuerait notamment de maintenir le contact avec son entourage.

Notre avis : Même si tout est possible en football, l'Inter Milan pourrait bien avoir pris un léger avantage dans le dossier Paulo Dybala.

"La Juve pourra entamer un nouveau cycle quand Rabiot et Ramsey seront partis"

Le Real Madrid va discuter avec Asensio

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Jorge Mendes, le nouvel agent de Marco Asensio, va s'entretenir dans les prochains jours avec le Real Madrid en vue d'une prolongation de contrat. Lié au club madrilène jusqu'en juin 2023, l'ailier de 26 ans souhaiterait rester mais tout dépendra de l'offre financière qu'il recevra. Plusieurs autres clubs suivraient également ce dossier de près.

Notre avis : Dans la rotation du Real Madrid, Marco Asensio est un joueur qui sait se montrer décisif (ndlr : 9 buts en Liga cette saison) et cela pourrait compter dans les négociations.

A hauteur de Messi et sur les traces de Ronaldo : l'incroyable campagne de Benzema

Mertens vers une prolongation ?

Sous contrat avec Naples jusqu'en juin prochain, Dries Mertens pourrait prochainement prolonger d'après le quotidien napolitain Il Mattino. Si le club dispose d'une option pour le faire rempiler d'une saison supplémentaire, Aurelio De Laurentiis aurait récemment sollicité l'international belge.

Notre avis : A 34 ans, Dries Mertens reste une valeur sûre du club et Naples aurait tort de s'en priver une année de plus.

Kouassi prêté par le Bayern ?

Tanguy Kouassi n'entre plus vraiment dans les plans du Bayern Munich. Deux ans après son arrivée en provenance du PSG, le défenseur, qui n'a joué "que" 486 minutes de jeu cette saison en Bundesliga, pourrait être ainsi prêté selon L'Equipe . Le RB Leipzig serait en pole position pour le recruter, même si le Bayer Leverkusen et l'AS Monaco semblent également à l'affût.

Notre avis : Nagelsmann a beaucoup de doutes sur Kouassi, Salihamidzic beaucoup moins. Mais le choix de l'entraîneur bavarois sera respecté.

Julian Nagelsmann avec Tanguy Kouassi et Dayot Upamecano, Bayern Munich 2021 Crédit: Imago

Transferts Papin : "J'ai dit au père de Mbappé : 'Si Kylian rêve du Real, il doit y aller" HIER À 10:26