Transferts

Paris et Ndombele, c'est compliqué

Tottenham a mis Tanguy Ndombele sur le marché. Le milieu de terrain aimerait beaucoup se relancer à Paris. Et le PSG serait plutôt tenté à l'idée de l'accueillir. Oui mais voilà, le club de la capitale doit d'abord trouver la bonne formule pour passer à l'action. D'après Téléfoot, le vice-champion de France privilégierait un échange. Seul hic : aucun milieu de terrain parisien ne souhaite quitter le club cet hiver. Leandro Paredes, notamment, refuserait de partir.

Notre avis : Sportivement, tout le monde a à y gagner. Mais le PSG doit dégraisser. Et financièrement, tous les joueurs parisiens sont dans une situation extrêmement confortable...

"Seulement" 20 millions pour Dembélé ?

Le Barça ne veut plus d'Ousmane Dembélé. Et ne demandera pas un montant astronomique pour le céder cet hiver. D'après Le Parisien, le club catalan aurait fixé le prix de l'ailier tricolore à 20 millions d'euros. Une somme a priori abordable pour les clubs qui pourraient l'accueillir, qu'il s'agisse du Paris Saint-Germain et des écuries anglaises. Le contrat de l'international français expire en juin prochain.

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Notre avis : A ce prix, les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours. D'autant qu'on ne voit pas comment Dembélé pourrait renverser la vapeur en Catalogne.

Le PSG et l'OM intéressés par Aubameyang ?

Sauf improbable retournement de situation, Pierre-Emerick Aubameyang devrait rapidement quitter Arsenal, cet hiver ou l'été prochain. Indésirable chez les Gunners, l'attaquant gabonais intéresserait plusieurs clubs européens selon Sky Sports. L'AC Milan, la Juventus, Séville mais aussi le PSG et l'OM sont évoqués.

Notre avis : Financièrement, c'est irréalisable pour Marseille. Sportivement, c'est une piste étrange pour le PSG.

L'OL définitivement mis en échec dans le dossier Azmoun

Cette fois, l'OL pourrait bien devoir abandonner pour de bon la piste Sardar Azmoun. D'après RMC Sport, l'international iranien a fait l'objet de plusieurs offres avec lesquelles le club rhodanien ne pourrait rivaliser. Burnley, notamment, serait prêt à débourser 12 millions d'euros pour contenter le Zenit, alors que le contrat du milieu de terrain expire en fin de saison. L'AC Milan et le Bayer Leverkusen seraient également positionnés afin de l'accueillir libre en juin prochain.

Notre avis : C'est un vrai coup dur pour l'OL, qui avait déjà tenté d'attirer Azmoun l'été dernier. Le club de Jean-Michel Aulas n'a pas les moyens de concurrencer les écuries anglaises.

Mandanda ne partira pas

Il a beau avoir perdu son statut de titulaire cette saison, Steve Mandanda ne quittera pas l'Olympique de Marseille. D'après La Provence, Pablo Longoria déclinera toutes les offres qui se présenteront concernant le gardien international tricolore. Jorge Sampaoli a fait savoir en conférence de presse qu'il comptait toujours sur le portier de 36 ans.

Notre avis : Conserver Mandanda est essentiel pour le groupe olympien.

Benedetto de retour à Boca

Dario Benedetto quitte définitivement l'OM. Le joueur, qui avait été prêté à Elche en début de saison, fait son retour à Boca Juniors, où il avait évolué durant trois saisons avant de débarquer dans la cité phocéenne. Marseille devrait récupérer entre 3 et 4 millions d'euros dans la transaction selon certaines sources.

Notre avis : L'OM se débarrasse d'un joueur dont il ne voulait plus et soulage sa masse salariale. Même si le montant récupéré paraît bien maigre en comparaison à ce que le club avait dépensé pour se l'offrir...

Gnagnon débarque à Saint-Etienne

Nouvelle recrue dans le Forez. Ce vendredi, le défenseur Joris Gnagnon s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Saint-Etienne. Il est la 5e recrue des Verts après Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako et Eliaquim Mangala.

Notre avis : Gnagnon n'a plus joué depuis un an. C'est un pari de plus pour Saint-Etienne, qui peut de toute façon difficilement trouver mieux.

Manchester City prend de l'avance pour Alvarez

Manchester City veut rafler la mise pour la nouvelle pépite du football argentin. D'après César Luis Merlo, journaliste à TyC Sports, le club mancunien a soumis deux offres à River Plate pour tenter de s'offrir Julian Alvarez. Une première pour boucler l'arrivée de l'attaquant dès cet hiver, avant un prêt dans un autre club du Vieux Continent. La seconde pour un transfert l'été prochain.

Spiderman, Real à 11 ans et "Superclasico" : Alvarez, inclassable et convoité

Notre avis : Très bonne idée pour Manchester City, qui a besoin d'un attaquant. Mais avec le nombre de clubs intéressés par la venue du buteur, River Plate peut faire monter les enchères.

Manchester United se retire du dossier Haaland

Les Red Devils jettent l'éponge. D'après ESPN, Manchester United a abandonné l'idée de recruter Erling Haaland l'été prochain, après avoir appris que le joueur avait donné sa préférence au Real Madrid.

Notre avis : Ça sent le coup de bluff.

Chelsea vise De Ligt

Matthijs de Ligt ne devrait pas manquer de portes de sortie l'été prochain. Outre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Chelsea souhaiterait également s'offrir le défenseur néerlandais, rapporte La Repubblica. Les Blues pourraient perdre Antonio Rudiger et Andreas Christensen dans les prochains mois. La Juventus réclamerait 60 millions d'euros pour céder le roc de 22 ans.

Notre avis : De Ligt a le profil pour plaire à Thomas Tuchel. En revanche, pas sûr que le montant de son transfert puisse monter aussi haut dans le contexte actuel.

Tottenham vers un coup double avec Adama Traoré et Diego Carlos ?

Tottenham pourrait vite passer à l'action sur ce mercato. Alors que The Sun assurait en milieu de journée que les Spurs étaient prêts à dépenser 60 millions d'euros en tout pour recruter Adama Traoré et Diego Carlos, The Athletic a confirmé en début de soirée que le transfert de l'ailier de Wolverhampton était en très bonne voie, pour un montant qui devrait dépasser les 20 millions d'euros. Concernant le défenseur du FC Séville, rappelons que Newcastle est également sur le coup.

Notre avis : Tottenham va réussir un joli coup en s'offrant l'un des meilleurs dribbleurs de Premier League. Concernant Diego Carlos, il ne pourrait s'agir que de manoeuvres pour déstabiliser Newcastle.

Oscar de retour en Europe ?

Vous souvenez-vous d'Oscar, délicieux milieu de terrain brésilien ayant réussi quelques coups d'éclat à Chelsea ? Il pourrait vite retrouver le Vieux Continent. Lors d'un échange avec le journaliste Marcelo Bechler pour TNT Sports, l'international auriverde, qui évolue à Shanghai depuis 2016, a révélé discuter avec le FC Barcelone. Tout en précisant que le club catalan devra d'abord libérer des fonds et de la masse salariale avant de pouvoir aller plus loin. Dembélé pourrait être la clé.

Notre avis : Pari osé du FC Barcelone, même si Oscar n'a que 30 ans. Après cinq saisons passées en Chine, il n'est pas certain qu'il ait encore la caisse pour évoluer en Europe.

