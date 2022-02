Football

VIDEO - Mercato Buzz - Ousmane Dembélé a toujours les plus grands clubs à ses pieds

MERCATO BUZZ - Le Barça n'arrive toujours pas à prolonger Ousmane Dembélé, alors les plus grands lui font les yeux doux. Deux clubs se détachent : Chelsea et le PSG. Du côté de la Bavière, les dirigeants du Bayern ont encore du fil à retordre avec une prolongation. A Tottenham, on prospecte déjà pour le successeur d'Hugo Lloris. Voici le menu du Mercato Buzz du jour.

00:02:45, il y a 36 minutes