Restera, restera pas, l'agent de Denayer évoque l'avenir de son protégé

Pas épargné par les blessures cette saison, en panne de rythme lors de ses quelques apparitions, Jason Denayer ne sait pas de quoi sera fait son avenir cet été. Libre de tout contrat en juin prochain, le Diable Rouge n'a toujours pas prolongé. Une situation qui n'inquiète pas Jesse De Preter, qui a évoqué la situation de son joueur dans La Dernière Heure ce vendredi. "Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision (...) S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. Honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason."

Ad

Notre avis : "JMA" veut le prolonger, mais voir le Belge rester dans le Rhône semble de plus en plus improbable.

Transferts Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, c'est signé IL Y A 6 HEURES

Maguire poussé vers la sortie à Manchester United ?

Fin de l'aventure pour Harry Maguire à Manchester ? Débarqué en 2019 du côté de Old Trafford pour une somme XXL, le défenseur international anglais (41 sélections, 7 buts) peine encore à faire l'unanimité chez les Red Devils. Ce vendredi, le Daily Mail explique que le joueur susciterait toujours de vives contestations au sein du vestiaire mancunien notamment auprès d'un certain Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs se livrent à une petite bataille d'influence depuis le début de la saison et la situation peine à s'arranger. Le média anglais avance que la question d'un départ du défenseur se pose de plus en plus. Les dirigeants multiplient d'ailleurs les pistes depuis quelques jours. Les noms de Ronald Araujo (FC Barcelone), Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ou encore Antonio Rüdiger (Chelsea) sont sortis dans la presse.

Notre avis : Maguire n'a jamais réussi à mettre tout le monde d'accord à MU. Un départ cet été ne serait pas une si grosse surprise...

Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ?

Werner à la relance à Dortmund ?

En délicatesse à Chelsea, Timo Werner pourrait retourner au pays cet été. Sky Deutschland annonce que l'international allemand serait ciblé par le Borussia Dortmund pour le prochain mercato. Les dirigeants borussen pourraient prochainement entamer des discussions avec leurs homologues anglais pour étudier la faisabilité d'un transfert de l'ancien attaquant du RB Leipzig.

Notre avis : Difficile de voir un avenir radieux pour Werner en Angleterre... Un retour en Allemagne pourrait donner un nouveau souffle à sa carrière.

Le Barça va tenter sa chance pour Ruben Neves...

Le FC Barcelone retrouve des couleurs sous la houlette de Xavi. Et de l'ambition. Très actif sur le marché des transferts cet hiver, les Catalans devraient l'être tout autant cet été. Ce vendredi, le Daily Mail fait écho d'une nouvelle piste pour le club blaugrana. Le quotidien révèle que les dirigeants barcelonais auraient débuté des pourparlers avec Wolverhampton pour le milieu Ruben Neves (24 ans). L'international portugais (26 sélections) est également suivi par Manchester United et Arsenal, des clubs qui le pistent depuis de longs mois déjà.

Notre avis : La piste catalane a de quoi séduire, mais Barcelone ne roule pas sur l'or. Et les Wolves savent qu'ils peuvent faire monter les enchères avec les Gunners et les Red Devils...

"Aujourd'hui, tout le monde doit savoir qui est le futur Mbappé" : Scout, mode d'emploi

... et s'apprête à devancer le Real Madrid pour un grand espoir espagnol

On vous en parlait en début de semaine : le FC Barcelone et le Real Madrid se livrent un nouveau duel pour une jeune pousse espagnole, Pablo Torre (19 ans). Mais le dossier semble s'être accéléré ces dernières heures à en croire Marca. Le quotidien espagnol annonce que le Barça aurait obtenu l'accord du joueur de Santander pour la saison prochaine. Les Catalans auraient l'intention de le faire évoluer avec la réserve pour emmagasiner de l'expérience. Ne reste plus qu'à trouver un accord avec Santander pour le transfert du milieu offensif.

Notre avis : On souhaite désormais à Pablo Torre le même destin que Pedri.

Une année de plus à Dortmund : la patience est de mise pour Bellingham

Déarqué à Dortmund en juillet 2020 pour une coquette somme, Jude Bellingham s'est imposé comme l'un des cadres du Borussia Dortmund. A 18 ans à peine. Convoité par les plus grands clubs anglais, Manchester United et Liverpool en tête, l'international anglais ne semble pas pressé de quitter le Signal Iduna Park. Selon les informations de Bild, le jeune milieu de terrain aurait pris la décision de rester une saison de plus au BvB pour poursuivre sa progression.

Notre avis : Du talent à la pelle et une capacité à s'imposer partout, mais assurément une décision sage pour le jeune Anglais.

Comment la haine entre Raiola et Guardiola pourrait coûter l'arrivée d'Haaland à City

Dani Alves, encore un an ?

Revenu en Catalogne en décembre dernier, Dani Alves (38 ans) ne déçoit pas. Très apprécié par les dirigeants, le staff et l'ensemble de l'effectif blaugrana, l'international brésilien pourrait rempiler cet été du côté du FC Barcelone. Marca annonce que le Barça envisagerait d'exercer l'option prévue dans le contrat du latéral droit pour le faire revenir une saison supplémentaire.

Notre avis : Une bouffée d'expérience qui semble faire du bien aux Catalans. Une prolongation semble logique.

Mbappé-Messi, Lewandowski-Muller : Notre Top 5 des meilleurs duos d'attaquants d'Europe

Transferts Haaland dans le viseur du Real : l'offensive madrilène est imminente IL Y A UN JOUR