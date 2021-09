Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du monde : Les Bleus encore tenus en échec

Les matches se suivent et se ressemblent pour l’équipe de France. Quatre jours après avoir ramené un triste match nul face à la Bosnie-Herzégovine, la bande à Deschamps n’a toujours pas réussi à renouer avec la victoire, sur la pelouse de Kiev ce samedi soir. Menés à la pause, les Tricolores ont eu le mérite de réagir avec un but d'Anthony Martial pour ramener un petit point d’Ukraine au terme d’une nouvelle rencontre insipide. Ils restent tout de même en tête du groupe D avec quatre unités d'avance sur la Finlande, deuxième du groupe D.

2. Tennis - US Open : Monfils un peu court, Djokovic et Zverev filent en 2e semaine.

Opposé à Jannik Sinner au troisième tour du Grand chelem américain, Gaël Monfils a livré un formidable combat. Mais le Français, revenu à deux sets partout après avoir concédé les deux premières manches, a fini par céder devant son adversaire italien de 20 ans (7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4). “Même après toutes ces années, c’est toujours un plaisir de jouer ici. Aujourd’hui était une des plus grosses ambiances que j’ai eu à connaître”, a déclaré Monfils, après avoir bataillé près de 4 heures sur le court.

De leur côté, Djokovic et Zverev ont parfaitement géré leur qualification en huitièmes de finale. Opposé à un très bon Kei Nishikori, qui a remporté la première manche, le numéro un mondial a livré une rencontre de haute-volée pour remporter son duel en quatre sets (6-7, 6-3, 6-3, 6-2) et 3h33 intenses. Novak Djokovic affrontera Jenson Brooksby pour une place en quarts de finale à Flushing Meadows.

Ne parlez plus à Alexander Zverev de son incapacité à performer en Grand Chelem. L'Allemand, finaliste sortant à l'US Open, a validé son huitième billet consécutif pour une deuxième semaine dans un tournoi majeur, dans la nuit de samedi à dimanche à New York, après sa victoire face à Jack Sock, contraint à l’abandon dans la quatrième manche (3-6, 6-2, 6-3, 2-1, ab).

3. Tennis - US Open : Ashleigh Barty prend déjà la porte

Le Stadium Arthur-Ashe de Flushing Meadows est-il un endroit maudit pour les favoris ? Plus de 24h après les sorties de Stefanos Tsitsipas et Naomi Osaka sur ce même court, c'est Ashleigh Barty qui a été renvoyée à ses études après un match complètement fou. Un match qu'elle aurait dû gagner en trois sets vu qu'elle s'est retrouvée à un petit jeu de la victoire dans la 3e manche. Mais, la n°1 mondiale a été incapable de gagner ce match à sa portée. Devant un public conquis, Shelby Rogers est allée chercher un succès renversant (6-2, 1-6, 7-6). Elle affrontera la révélation Emma Raducanu en 8e de finale, lundi prochain.

4. Football - Qualifications Coupe du monde : Les Pays-Bas et la Serbie brillent à domicile

Les Pays-Bas ont parfaitement réagi après le nul concédé face à la Norv!ge en écrasant le Monténégro grâce à un doublé de l’ancien lyonnais Memphis Depay et un but du Parisien Georginio Wijnaldum (4-0), sur leur pelouse d’Eindhoven. Avec ce résultat, les Oranjes reviennent à un petit point de la Turquie, qui a facilement battu Gibraltar (3-0), en tête du groupe G.

Les autres “gros” d’Europe ont également assuré. Dans le groupe A, la Serbie a nettement dominé le Luxembourg (4-1) pour revenir à hauteur du Portugal. Dans le groupe B, Israël n’a fait qu’une bouchée de l’Autriche (5-2) et le Danemark a conforté son avance en tête du classement en faisant craquer les ïles Féroé (1-0). Enfin, la Russie et la Croatie continuent leur bras de fer en tête du groupe H après avoir battu Chypre (2-0) et la Slovénie (1-0).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - US Open : Bianca Andreescu ne s’est pas laissée avoir face à Greet Minnen. Elle s’est qualifiée en huitième de finale d’un Grand Chelem pour la première fois depuis 3 ans au terme d’un match survolé (6-1, 6-2). Elle retrouvera au prochain tour Maria Sakkari, qui a fait preuve de maîtrise face à Petra Kvitova (6-4, 6-3). Iga Swiatek, Emma Raducanu et Belida Bencic se sont aussi qualifiées.

Rugby - Top 14 : Profitant des très nombreuses absences dans l’effectif toulonnais, Montpellier a réussi à arracher un match nul in extremis pour sa rentrée en championnat (24-24). De son côté, le Racing 92 s’est offert le derby francilien face au Stade français au terme d’une rencontre pleine de maîtrise (36-21).

Cyclisme - Tour d’Espagne : Miguel Angel Lopez a perdu très gros ce samedi. Piégé par l’offensive des INEOS et des Bahrain sur la 20e étape, le Colombien de la Movistar a vite compris que le podium lui échappait. Fou de colère, il a alors abandonné l’épreuve, malgré l’instance de son directeur sportif et de ses équipiers. Ce samedi soir, il s'est excusé dans un communiqué de l'équipe Movistar.

Tennis - US Open : Matteo Berrettini a souffert samedi face à Ilya Ivashka. Mais, poussé au cinquième set par le Biélorusse, l'Italien a su serrer le jeu pour s'imposer et se qualifier pour les 8es de finale (6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3). Son compatriote Andrea Seppi s'est en revanche incliné devant l'Allemand Oscar Otte, 144e joueur mondial, en quatre manches (6-3, 6-4, 2-6, 7-5).

Rugby à XIII : Dans l'avant-dernière journée de leur saison régulière, les Dragons Catalans se sont imposés au bout du suspens face à leur dauphin, Saint-Helens, grâce à un drop de Maloney, synonyme de golden point (point en or). Les Sang et Or sont de fait qualifiés directement pour une demi-finale à Gilbert Brutus.

Denis Shapovalov ne verra pas la seconde semaine à l'US Open. Le Canadien, récent demi-finaliste à Wimbledon, a été mis au pas par Lloyd Harris (6-4, 6-4, 6-4) au troisième tour. Il a notamment payé ses trop nombreuses erreurs face à un Sud-Africain solide.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Qualifications Coupe du monde : Les gros d’Europe sur le pont

Ce dimanche sera la dernière soirée de la fenêtre internationale pour les gros d’Europe. Et pour l’occasion, l’Espagne va tenter de prendre la tête du groupe B face à la Géorgie (20h45), l’Italie et la Suisse s’affronteront pour le beau duel du groupe C (20h45), la Belgique et la République Tchèque seront opposées pour prendre les commandes du groupe E (20h45) tandis que l’Angleterre et l’Allemagne affronteront respectivement Andorre (18h00) et l’Arménie (20h45) au sein des groupe I et J. Une belle soirée en perspective, donc.

2. Tennis - US Open : Début des huitièmes de finale

La deuxième semaine commencera dès la fin d’après-midi sur les courts de Flushing Meadows. Au programme, Diego Schwartzman ouvrira les hostilités face à Van de Zandschulp (17h00). Suivront deux duels explosifs entre Evans et Medvedev et Tiafoe et Auger Aliassime pour une place en quarts de finale du grand chelem américain. Côté femmes, Svitolina et Halep s’opposeront à partir de 18h00 avant que Mertens et Sabalenka ne s’écharpent dans la foulée.

3. Cyclisme - Tour d’Espagne : Clap de fin sur la Vuelta

La 76e édition du Tour d’Espagne se conclut ce dimanche par un contre-la-montre de 33,8 kilomètres entre Padron et Saint-Jacques de Compostelle. Une étape finale loin d’être dénuée d’enjeux, malgré les écarts. Haig ou Yates sur le podium ? Martin peut-il conserver sa 8e place ? Eking peut-il créer la surprise ? Petit point sur les dernières interrogations entourant la 21e étape de cette Vuelta 2021.

4. Football - Qualifications Coupe du monde : Gros choc entre le Brésil et l’Argentine

Le Brésil accueille l’Argentine deux petits mois après la finale de la Copa America perdue par la Seleçao. Une rencontre au sommet entre les deux leaders des éliminatoires, où pas moins de septjoueurs de Ligue 1 pourraient fouler la pelouse : Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes côté Argentine, Neymar, Marquinhos, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes côté Brésil. Si on ajoute à cela quatre anciens joueurs (Lo Celso, Dani Alves, Thiago Silva et Fabinho), ce choc entre les deux meilleurs ennemis du continent sud-américain sera plus que jamais estampillé championnat de France.

