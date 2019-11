Trois footballeurs australiens privés des JO 2020 après un incident au Cambodge

Les trois joueurs australiens Nathaniel Atkinson (Melbourne City), Lachlan Wales (Melbourne City) et Brandon Wilson (Perth Glory) ont tous été reconnus coupables d'infractions au code de conduite lors des qualifications du Championnat U-23 de l'AFC au Cambodge en mars dernier. Ils ont été suspendus de l'équipe nationale pour conduite non professionnelle jusqu'au 10 août 2020 - le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo - et ont reçu l'ordre de participer à des séances avec un psychologue.

"Les joueurs ont compris la gravité de leurs actes"

Un quatrième joueur, Riley McGree (Adelaide United), a été banni jusqu'au 1er avril 2020. La Fédération australienne de football a déclaré que l'affaire avait été portée à leur attention en avril "à la suite d'une plainte déposée par une femme". Aucun autre détail n'a été fourni. "Le respect de notre engagement en matière de respect et de responsabilité ne peut être compromis", a déclaré le président de la FFA, Chris Nikou. "Les joueurs ont compris la gravité de leurs actes et ont mis en place des programmes de relations respectueuses qui leur permettront d'apprécier ces valeurs à l'avenir."

Les joueurs sanctionnés ont le droit de faire appel. L'Australie prendra part en janvier prochain en Thaïlande à un tournoi qualificatif pour les JO.