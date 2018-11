Trois proches de Karim Benzema placés en garde à vue

Ces deux hommes et cette femme étaient confrontés mardi après-midi à Léo D., qui a déposé plainte le 8 octobre pour une tentative d'enlèvement et de séquestration survenue, selon lui, la veille, en raison d'un litige portant sur un transfert d'argent en liquide. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour tentative d'extorsion et les investigations ont été confiées au 3e district de la police judiciaire de Paris. Pour le plaignant, un litige autour de 50.000 euros en liquide, versés par un sponsor, et qu'il devait rapporter à la star en juillet après un voyage au Maroc, est à l'origine de cette affaire.

Alors qu'il était chargé par Karim Benzema de convoyer les billets, Léo D. a été arrêté par les douaniers de l'aéroport de Marrakech. Il a été relâché, mais la somme a été saisie. Le clan Benzema est, lui, persuadé qu'il a conservé l'argent.