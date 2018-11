Trois voitures de luxe de Ronaldinho saisies

Si l'on en croit la rumeur, Ronaldinho n'avait plus que six euros sur son compte aux banques. Ça ne va toujours pas mieux pour lui puisque la justice brésilienne a saisi trois voitures de luxe et une peinture chez son frère à Porto Alegre. En cause, une amende reçue en 2007 suite à des travaux qu'il avait faits avec son frère dans une zone protégée et qu'il n'a toujours pas payée à ce jour.