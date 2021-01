Football

Débrief : L'OM était meilleur que le PSG ? "Villas-Boas cherche sans doute la provoc'"

TROPHEE DES CHAMPIONS - Si Paris a remporté son 10e titre dans cette compétition, le PSG n'a pas écrasé les débats non plus. De là à dire que l'OM a été supérieur dans le jeu, comme s'est plu à le dire André Villas-Boas à l'issue du match, c'était beaucoup dire, pour nos journalistes Hadirne Hiault et Julien Pereira.

00:04:07, 29 vues, il y a une heure