Football

Débrief : "Mauro Icardi a tué le game entre lui et Moïse Kean à la pointe de l'attaque du PSG"

TROPHEE DES CHAMPIONS - Titularisé en attaquant de pointe face à l'OM, Mauro Icardi a été très précieux avec le PSG ce mercredi soir, au point d'en devenir l'homme du match avec un but et un penalty provoqué. Pour nos journalistes Hadrien Hiault et Julien Pereira, l'Argentin est celui qui va apporter la ressource indispensable pour le reste de la saison et laisser Moïse Kean en roue de secours.

00:04:00, 70 vues, il y a 36 minutes