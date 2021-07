C'est un PSG diminué qui se présentera face à Lille dimanche à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions. Même si l'une de ses recrues phares sera de la fête. Georginio Wijnaldum, arrivé de Liverpool cet été, fait partie pour la première fois du groupe de l'entraîneur Mauricio Pochettino. En phase de reprise, Kylian Mbappé sera en revanche absent. La liste des 23 joueurs, annoncée par le club de la capitale, comprend deux autres internationaux qui ont disputé l'Euro, en plus du milieu néerlandais: Presnel Kimpembe et Danilo Pereira.

Présents depuis le début des matches de préparation, Julian Draxler, Ander Herrera, Keylor Navas, Achraf Hakimi et Mauro Icardi apparaissent aussi dans le groupe. Ils constituent les rares cadres disponibles pour ce déplacement en Israël, qui tombe trop tôt pour la plupart de ceux ayant été mobilisés par l'Euro ou la Copa America. Mbappé, qui a repris l'entraînement le 22 juillet, "continue sa phase de préparation physique", a indiqué le PSG. Le retour de congés des Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, de l'Espagnol Pablo Sarabia, des Brésiliens Marquinhos et Neymar, et des Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes, est attendu pour la semaine prochaine.

Ligue 1 200 millions d'euros : l'improbable pactole du Real pour Mbappé HIER À 12:03

Côté infirmerie, Sergio Ramos (lésion au mollet gauche), Rafinha (entorse d'un genou), Colin Dagba (entorse d'une cheville) et Juan Bernat (reprise) restent au Camp des loges. Le premier cité, arrivé cet été en provenance du Real Madrid, doit reprendre l'entraînement collectif "dans la semaine", selon le club. Après le Trophée des champions, le PSG démarre sa campagne de Ligue 1 sur le terrain du promu Troyes, le samedi 7 août.

Ligue 1 Pochettino traitera Mbappé "de la même manière" malgré sa situation contractuelle HIER À 20:25