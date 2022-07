L'aventure de Christophe Galtier au PSG commence réellement dimanche soir à Tel-Aviv. Les champions de France affrontent Nantes, vainqueur de la Coupe de France, dans le cadre du Trophée des champions avec l'ambition de remporter un premier titre cette saison. Ce sera l'occasion pour le nouvel entraîneur parisien de valider ses débuts réussis durant la préparation estivale.

Il n'était pas le favori pour devenir l'entraîneur du PSG et son arrivée a été accueillie avec scepticisme par de nombreux observateurs et supporters parisiens. Christophe Galtier a pourtant profité de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi. Le technicien bénéficie du soutien total de sa direction et, contrairement à son prédécesseur Mauricio Pochettino, il peut prendre de véritables décisions.

Entre calme et fermeté

Apparu serein et confiant lors de sa conférence de presse de présentation, Galtier a tout de suite formé un duo solide avec Campos et remis en place un cadre de travail bien défini à un groupe de joueurs qui en manquait cruellement. Chacun doit désormais se plier aux horaires d'entraînement et respecter son programme individuel. Cela parait logique mais ce ne fut pas le cas ces dernières années au PSG.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Tout juste intronisé entraîneur des champions de France en titre, Galtier a constaté que son effectif était trop important et comprenait des joueurs qui n'avaient plus envie de gagner leur place sur le terrain. En parfaite collaboration avec Campos, il a décidé de se passer de ces éléments démotivés.

"L'ADN de mes joueurs c'est de jouer, de prendre des risques"

Son discours a plu aux autres joueurs et même Neymar est rentré dans le rang après avoir subi quelques piques verbales. Le vestiaire a parfaitement adhéré à son discours et l'a bien accepté alors que Galtier n'avait encore jamais eu des stars comme celle du PSG à sa disposition et était très attendu au niveau du management. Réputé pour l'aspect défensif de ses choix tactiques, l'ancien entraîneur de Lille et de Nice a notamment su faire évoluer ses principes de jeu pour mieux coller aux qualités de ses hommes.

"Même si on ne veut jamais encaisser de buts ou concéder trop d'occasions, l'ADN de mes joueurs c'est de jouer, de prendre des risques, d'attaquer et de marquer le plus de buts possibles et il ne faut surtout pas chercher à changer cela", expliquait-il après le succès 6-2 sur le Gamba Osaka en début de semaine.

Galtier : "Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable"

Celui qui a débuté sa carrière de coach numéro un à Saint-Etienne a mis en place un programme de préparation athlétique précis après une intersaison sans grande compétition internationale. Plusieurs joueurs ont repris l'entraînement plus tôt que prévu et tous, de Kylian Mbappé à Leo Messi qui surfe sur ses derniers matches avec l'Argentine après une première saison en Ligue 1 très décevante, apparaissent en pleine possession de leurs moyens physiques.

"On s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup joué avec peu de délai de récupération, a encore expliqué le technicien au terme de la tournée nippone de pré-saison. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait à la fois de ce match (ndlr, contre Osaka) et plus généralement des trois matches que l'on a fait ici au Japon."

Un 3-4-1-2 en place

Adepte du 4-4-2 qu'il a exporté du LOSC au Gym, Galtier a choisi de passer à un autre système tactique en arrivant à Paris. Alors que Pochettino n'avait pas osé opter durablement pour une défense à trois l'an dernier, l'entraîneur français, lui, n'a pas hésité. Il mise sur Marquinhos, Presnel Kimpembe et un Sergio Ramos enfin remis de ses soucis musculaires pour mieux utiliser les qualités offensives des pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Galtier concernant l’avenir de Neymar : "Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui à ce sujet"

Les trois joueurs ne manquent pas d'expérience individuelle mais encore de repères communs et d'automatismes. Les autres défenseurs devront aussi se montrer à la hauteur quand le coach fera appel à eux ce qui ne fut pas totalement le cas durant la tournée japonaise. "On doit être plus structuré et moins désordonné, a reconnu Galtier. C'est un axe de travail très important, pour ne donner aucune chance à l'adversaire et montrer un visage beaucoup plus dur sur les prochains matches".

Le nouvel entraîneur parisien a également décidé de placer Messi en meneur de jeu derrière deux attaquants. Si Neymar devrait être titulaire face aux Canaris dimanche soir, Mbappé sera suspendu. Arnaud Kalimuendo et Pablo Sarabia qui ont tous les deux fait preuve d'envie et d'efficacité devant le but adverse durant les matches amicaux postulent pour une place dans le onze de départ.

Le petit nouveau Hugo Ekitike, lui, n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs mais il se dit prêt à affronter cette rude concurrence et à faire douter son coach. "À partir du moment où il me donnera sa confiance, je lui rendrai sur la pelouse et en dehors", a promis la recrue de 20 ans dans les colonnes du Parisien. Christophe Galtier dispose d'un effectif plein de talents, reste à lui de l'utiliser avec efficience.

