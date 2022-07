A peine arrivé et déjà un tout premier trophée en vue. Malgré sa carrière bien remplie, Moussa Sissoko, recruté par le FC Nantes cet été, n'a pas encore remporté le moindre titre dans sa carrière. L'international français, qui a disputé la finale de l'Euro 2016 perdue par les Bleus ou celle de la Ligue des champions 2019 avec Tottenham, disposera dès dimanche à Tel-Aviv d'une nouvelle chance à l'occasion du Trophée des champions face au PSG.

Ad

Le milieu de terrain de 32 ans a débarqué chez les Canaris le 1er juillet à la surprise générale ou presque, après avoir passé neuf ans et demi en Angleterre. "Dans ma tête, c’était clair, je voulais revenir en France tôt ou tard, explique Moussa Sissoko dans un entretien accordé à la LFP. J’ai quitté la Ligue 1 jeune, j’avais 23 ans, donc je me suis toujours dit que je reviendrais". L'ancien joueur de Newcastle, Tottenham ou Watford a été séduit par le projet et la nouvelle dynamique nantaise. "Je viens ici avec la volonté d’apporter mes qualités au service du collectif, de partager mon expérience et de toujours apprendre, a-t-il confié humblement. J’espère que la mayonnaise va prendre et qu’on va réussir à faire une belle saison tous ensemble".

Trophée des Champions Le PSG se passe d'Ekitike et de ses indésirables pour le Trophée des champions HIER À 14:23

Sissoko, la soupape nantaise ?

Car Sissoko a rejoint un club ambitieux. L'équipe entraînée par Antoine Kombouaré a remporté la Coupe de France en mai dernier face à l'OGC Nice d'un certain Christophe Galtier, désormais coach du PSG, et a mis fin à 21 ans de disette de trophées.

Elle en vise un nouveau dimanche face au champion en titre qu'elle avait battu en championnat lors de la phase retour, au terme d'une rencontre mémorable au mois de février (3-1). "C'est une chance ! On se l'est offerte, assure l'entraîneur nantais qui avait parfaitement préparé son plan tactique l'hiver dernier. On va donner tout ce qu'on a pour gagner".

Dimanche à Tel-Aviv, Kombouaré pourra compter sur un renfort de poids. Le technicien s'est logiquement réjoui du recrutement de Sissoko qu'il devrait associer à Pedro Chirivella dans l'entrejeu, et dont il attend beaucoup sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. "J'aimerais qu'il soit présent dans les moments difficiles qu'on va traverser, avait confié Kombouaré à l'arrivée de l'ancien Toulousain. Il va savoir calmer les attentes, enlever la pression à l'équipe".

Entre sagesse et appétit

Le milieu de terrain, lui, ne veut pas se mettre trop en avant malgré son expérience du très haut niveau. "On va dire que je donne ma vision par rapport à ce que j’ai pu voir à l’étranger et avec l’équipe de France, sans pour autant me prendre pour le coach et me positionner au-dessus des autres joueurs".

En revanche, Sissoko compte bien s'imposer sur la pelouse du Bloomfield Stadium de Tel-Aviv et faire parler sa rage de vaincre, même si c'est l'épouvantail (répétition ogre) parisien et ses stars mondiales Neymar ou Leo Messi qui se présentent face à lui. "Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, assure-t-il encore au site de la LFP. Je pense que cela peut être quelque chose de grandiose pour le club. Le PSG a carrément changé de dimension. Maintenant, ils ont les meilleurs joueurs au monde. Pour les autres équipes, c’est aussi toujours plus stimulant. Quand tu es compétiteur, tu aspires à jouer face à une équipe de ce calibre".

Une main, un penalty, un Lafont inspiré : Comment Nantes a décroché la lune

Marquer, et retrouver les Bleus : la feuille de route de Sissoko

Si Moussa Sissoko a connu la relégation vers le Championship avec Watford en fin de saison dernière, il reste sur un exercice plein au niveau individuel. Il avait enchaîné 36 matches de suite en Premier League, tous comme titulaire et portait le brassard de capitaine chez les Hornets.

Il voudra forcément apporter son énergie et sa puissance athlétique pour donner encore plus de consistance à Nantes cette saison. Mais il espère aussi se montrer plus efficace. "Je ne le cache pas, j’aime bien marquer, annonce celui qui avait fait trembler les filets des rivaux londoniens Crystal Palace et Arsenal durant l'hiver mais aussi ceux de Caen en match amical pour un premier but nantais. Ces dernières saisons, j’ai été un peu moins décisif mais, cette année, j’ai envie de me fixer un nombre de buts".

Sissoko souhaite rapidement performer avec Nantes et se mettre en avant durant les premiers mois de la saison car il garde un grand rêve en tête. "Il y a le Mondial qui arrive en fin d’année, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour faire partie de l’aventure", promet celui qui a longtemps été un protégé de Didier Deschamps mais n'avait pas participé au sacre de 2018 en Russie et n'a plus été appelé en équipe de France depuis l'Euro 2021. Une grosse prestation contre le PSG constituerait un premier pas vers une 72e sélection.

Varane, Griezmann, Pogba mais aussi Sissoko : le onze type de Didier Deschamps

Transferts Les 21 infos mercato qui vous ont échappé lundi 28/08/2017 À 18:06