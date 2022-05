Que du lourd pour les trophées UNFP 2022 mais pas de septuple Ballon d'Or. Alors que la cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 15 mai, au lendemain de la 37e journée de Ligue 1, les nommés tombent au compte-goutte ce mardi. Pour le titre du meilleur joueur et entraîneur de L1, qui succédera à Kylian Mbappé et Christophe Galtier ? L'attaquant parisien est nommé et aura l'occasion de réaliser la passe de trois. Il sera opposé à Martin Terrier, Lucas Paqueta, Dimitri Payet et Wissam Ben Yedder. Coup de tonnerre : Lionel Messi n'a pas été nommé.

Ad

Football "Deux clubs qui dominent", "championnats pas forts" : Ceferin dézingue la Ligue 1 et la Bundesliga IL Y A 4 HEURES

Il y a également du beau monde pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1 : Nuno Mendes, William Saliba, Arnaud Kalimuendo, Castello Lukeba et Khephren Thuram. L'an passé, le désormais international français Aurélien Tchouaméni avait été élu. Chez les féminines, qui succédera à Kadidiatou Diani ? La Parisienne est également nommée cette saison au même titre que Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto, Catarina Macario et Clara Matéo.

Navas titré en 2021 et absent en 2022

Elu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, Keylor Navas, qui a tourné cette saison dans les buts du PSG avec Gianluigi Donnarumma, ne fait pas partie des nommés en 2022. En revanche, l'Italien est bien dans la liste aux côtés de Walter Benitez, Alban Lafont, Pau Lopez et Matz Sels.

Du côté de la Ligue 2, le titre de meilleur joueur se jouera entre Gaëtan Charbonnier, Rhys Healey, Gauthier Hein, Youssouf M'Changama et Branco van den Boomen. Pour le titre de meilleur gardien, on retrouve Vincent Demarconnay, Yahia Fofana, Donovan Léon, Benjamin Leroy et Maxime Dupé. Pour les entraîneurs, qui succédera à Pascal Gastien, le technicien de Clermont promu en 2021 ? Omar Daf, Thierry Laurey, Philippe Montanier, Olivier Pantaloni et Didier Tholot ont ainsi été nommés.

Trophées UNFP - Les nommés

Meilleur joueur de L1

Kylian Mbappé (PSG)

Martin Terrier (Rennes)

Lucas Paqueta (OL)

Dimitri Payet (OM)

Wissam Ben Yedder (Monaco)

Meilleur entraîneur de L1

Christophe Galtier (Nice)

Bruno Génésio (Rennes)

Antoine Kombouaré (Nantes)

Jorge Sampaoli (OM)

Julien Stéphan (Strasbourg)

Meilleur gardien de L1

Walter Benitez (Nice)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Alban Lafont (Nantes)

Pau Lopez (OM)

Matz Sels (Strasbourg)

Meilleur espoir de L1

Arnaud Kalimuendo (Lens)

Castello Lukeba (OL)

Nuno Mendes (PSG)

William Saliba (OM)

Khephren Thuram (Nice)

Meilleur joueur français de l'étranger

Karim Benzema (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Barça)

Théo Hernandez (AC Milan)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Mike Maignan (AC Milan)

Meilleur joueur de L2

Gaëtan Charbonnier (Auxerre)

Rhys Healey (Toulouse)

Gauthier Hein (Auxerre)

Youssouf M'Changama (Guingamp)

Branco van den Boomen (Toulouse)

Meilleur gardien de L2

Vincent Demarconnay (Paris FC)

Yahia Fofana (Le Havre)

Donovan Léon (Auxerre)

Benjamin Leroy (AC Ajaccio)

Maxime Dupé (Toulouse)

Meilleur entraîneur de L2

Omar Daf (Sochaux)

Thierry Laurey (Paris FC)

Philippe Montanier (Toulouse)

Olivier Pantaloni (AC Ajaccio)

Didier Tholot (Pau)

Meilleure joueuse de D1 Arkema

Kadidiatou Diani (PSG)

Grace Geyoro (PSG)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Catarina Macario (OL)

Clara Matéo (Paris FC)

Ligue des champions Ancelotti évoque sa retraite : "Après le Real, j'arrête probablement" IL Y A 5 HEURES