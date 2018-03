"Tu préfères jouer avec ou sans Neymar ?" : Quand Nasser a convaincu le clan Mbappé

Neymar + Coutinho ou Mbappé ?

Perdu pour perdu, le président du Barça décide de déplacer la bataille sur le terrain juridique, annonçant vouloir porter plainte contre le PSG auprès de l’UEFA pour concurrence déloyale. Fin juillet, les discussions sont orageuses entre Al-Khelaïfi et Bartomeu, qui décide de prendre son téléphone. "À quoi tu joues avec Neymar ?" Le Qatarien rétorque, sous forme de sarcasme : "Je joue au même jeu que toi avec Verratti. Sauf que la différence entre les deux est que l’un possède une clause libératoire, contrairement à l’autre." De 222 millions d’euros en l’occurrence. En Espagne, ces clauses obligatoires imposent à un club souhaitant acquérir un joueur encore sous contrat de payer une somme au club d’origine pour s’offrir les services du joueur avant terme. Normalement, l’enjeu est de dissuader, par son montant élevé, les clubs qui désirent acheter des joueurs. Pour le Qatar, ce prix-là est dérisoire. Plus encore au regard des retombées financières qu’occasionnera la venue d’une mégastar comme Neymar. Courant août, le Real Madrid fera à ce sujet un pied de nez à son rival catalan, en fixant la clause libératoire d’Isco à 700 millions d’euros. Comprendre : on est plus malins que vous.

L’histoire n’en restera pas là. Bartomeu fait tout depuis ce jour pour demander une exclusion d’un an du PSG de la Ligue des champions, avec l’appui des différents présidents de grands clubs européens, pas habitués à se faire retirer leurs privilèges. Nasser Al-Khelaïfi n’en a cure. Il ne va surtout pas endiguer ses rêves. Le président du PSG a du mal à se défaire de son sourire, et confie à un ami proche quatre choses : Neymar va signer un contrat de cinq ans (+ un en option). L’accord est conclu. Le PSG négocie encore avec le ministre du Budget, Gérald Darmanin, par rapport aux taxes françaises. Il s’agit du seul réel obstacle du dossier. Le club temporise pour rester dans les clous du fair-play financier. "Il faut que la France fasse un geste", selon le président parisien qui fait des paraboles : "On va se battre jusqu’à la victoire." Le Qatarien dévoile aussi qu’à ce moment-là, Philippe Coutinho, le meneur de jeu de Liverpool, désire venir dans le club parisien avec son ami Neymar. Mais que ce ne sera pas possible. "Ça fera trop de Brésiliens, sinon", rigole le président du PSG. En réalité, il veut à tout prix recruter Mbappé, qui souhaite venir à Paris après avoir longtemps préféré rester à Monaco. Neymar et Mbappé. Pas un des deux. Le PSG veut les deux. Former un duo galactique. Créer un fantasme. Rêver plus grand. Pour de vrai, cette fois. Nasser est tellement bercé par les étoiles, qu’il oublie même de répondre à son capitaine, Thiago Silva, sur WhatsApp. Il faut dire qu’il discute régulièrement avec Wilfried Mbappé, le père de Kylian, qui lui confie : "Je pensais que mon fils serait la star du mercato." Le Qatarien réplique, non sans confiance : "Tu préfères jouer avec ou sans Neymar ?" Il va sans dire que le père de Mbappé répond avec.

Kylian Mbappé (PSG) célèbre son premier but contre AngersGetty Images

"On est chez les fous ici"

À l’époque (ndlr : début 2017), l’entraîneur espagnol comprend de moins en moins l’organisation du club parisien. Il grogne en interne, demande à Nasser Al-Khelaïfi un véritable patron à la tête de la direction sportive. L’effectif évolue dans une sorte d’anarchie. La responsabilité n’est nulle part. Pendant un an, le Basque demande explicitement que le vestiaire soit "sanctuarisé". Sans que sa demande aboutisse. À chaque fin de match au Parc des Princes, des dizaines de personnes débarquent dans un vestiaire aux airs d’aérogare. Rentre qui veut. Prend des selfies qui le souhaite. Au début des entraînements, 30 personnes circulent parfois dans les couloirs du Camp des Loges. "C’est comme ça, ici", explique-t-on à Emery qui se bat toute l’année dans le vide pour lutter contre ces mauvaises habitudes. Le PSG est un club de capricieux. Les joueurs ont trop de latitude. Il faudra l’arrivée de Henrique, en 2017, pour que la situation se normalise. En privé, Emery se dit même sidéré d’une telle gestion pour un club aussi puissant financièrement. Il déplore qu’à certains niveaux les petits clubs de Lorca et Almería soient mieux structurés. Un jour, une réunion informelle Létang-Kluivert-Emery se tient au centre d’entraînement. Les trois hommes discutent, se mettent d’accord, puis se séparent. En sortant, Létang vient voir Emery pour lui dire tout le mal qu’il pense de Kluivert. Un peu plus tard, c’est Kluivert qui vient cracher sur Létang devant le Basque abasourdi : "On est chez les fous ici".

Le pouvoir est une maladie pour qui croit n’être d’intérêt qu’à travers lui. Alors certains courent toute une vie pour l’attraper. L’homme est un loup pour l’homme. Dans un tel capharnaüm politique, l’entraîneur espagnol pense à la démission, ne se sentant pas assez écouté. Dès janvier 2017, Nasser lui promet du changement. Le Basque ne serait pas resté dans les mêmes conditions, même si à l’époque, l’idée ne fait que lui traverser l’esprit.

Emery humiliantEurosport

Le PSG, une "expérience extrême"

Le manque d’élégance de Neymar (qui aurait pu laisser un penalty à Cavani) après le festival contre Dijon (8-0), en janvier 2018, suffirait à tout résumer. Un condensé absolu du PSG de QSI. Explication : sans l’argent du Qatar, aucune des stars parisiennes ne jouerait en Ligue 1. Ils l’archidominent la plupart du temps (le PSG d’Ibra ou de Neymar étant certain de remporter la L1, à 99%). Les rencontres n’ont donc plus aucun enjeu sportif. Conséquence directe : les intérêts se déplacent ailleurs (nombre de buts marqués, statistiques individuelles, course au Ballon d’Or), poussant à l’égocentrisme. Le manque d’accomplissement des joueurs parisiens annihile la part du sport, de l’humain, de l’émotion, dans cette affaire. Comme elle amène les médias à surinterpréter n’importe quel événement (à quoi ça sert de parler durant une heure du PSG qui met 8-0 à Dijon, une équipe qui a vingt fois moins d’argent que lui ?). Conclusion : malaise. Malaise dans tous les sens. Le PSG est bloqué. Il ne peut rien faire. Et si une ou plusieurs stars veulent quitter ce contexte infernal, abaissant le niveau sportif de l’équipe, ce sera aussi de la faute du club parisien, à qui l’on reprochera sa non-attractivité. Il est perdant à tous les coups. Parce qu’une telle existence anormale est impossible à tenir. Le PSG est un rond qui doit rentrer dans un carré. Il est obligé de faire les choses à l’envers pour remporter la Ligue des champions. Comprendre : acheter des superstars de passage qui viennent essentiellement pour l’argent et la gloire (la Ligue 1 n’ayant aucun intérêt sportif). Anéantissant le sens noble du travail et des valeurs. Comment le PSG pourrait-il donc être à l’endroit ?

En fait, ce club est seul. C’est le vrai sujet. Le seul sujet. Pour le foot français, il est devenu un soleil qui fait briller, certes, mais aussi qui aveugle, qui brûle, qui cogne. Paris est la solution quand il n’est pas le problème. Il est le problème quand il n’est pas la solution. La surinterprétation est donc systématique : ressentiments, hystérie, aigreur, jalousie, déséquilibre, angoisse. C’est comme s’il n’existait plus dans le foot français que le PSG, et qu’en conséquence, il fallait vivre à travers lui. Plus rien d’autre n’existe. Les adversaires se sentent agressés sur chaque geste, ou floués par les décisions arbitrales ("ils n’ont pas besoin de ça", la part d’erreur à ce sujet n’ayant plus le droit d’être en leur défaveur). Quand ils ne sont pas carrément désorientés par une victoire improbable, multipliant pleurs, tours d’honneur et lancement de produits dérivés, comme on célèbre une victoire en Coupe d’Europe. Le panachage fait éclater bulle après bulle. Et comme souvent, ce sont les étrangers qui possèdent une vision très juste de la L1 et du PSG : "La Ligue 1 sert de laboratoire à une expérience extrême",a résumé un jour El País. On ne pourrait mieux l’écrire.

NeymarGetty Images

Rolland, Verratti et les informations

Médecin du club, le docteur Rolland possède un énorme poids au sein du PSG de par son ancienneté. Poulain du professeur Saillant avec qui il a opéré Ronaldo lors de sa nouvelle rupture du tendon rotulien, il sait se faire apprécier des bonnes personnes. Si on ne remettra jamais en cause sa qualité de médecin, le chirurgien orthopédiste de formation n’est pas apprécié de nombreux joueurs de l’effectif. Ces derniers n’estiment pas toujours ses méthodes. Il lui arrive, par exemple, de fumer avec certains joueurs, ce qu’on aurait le droit de trouver étrange. Verratti en fait évidemment partie, alors que le joueur est en manque de condition physique parfois. Sur conseil du docteur qui juge ne pas vouloir prendre de risque vu sa situation, il arrive à l’Italien d’écourter l’entraînement de façon répétitive, de se contenter d’une séance en salle. "N’y va pas, c’est mal adapté", lui répète le docteur, qui conseille souvent aux joueurs de ne pas forcer et de se reposer. Le fait insupporte Emery qui trouve que son équipe ne court pas assez. Il n’est pas en bon terme avec Rolland.

L’été 2016, le praticien s’était même retrouvé très tard en boîte de nuit en compagnie de joueurs parisiens lors du stage aux États-Unis. Des personnes du staff en avaient profité pour boire. Puis étaient revenues en état d’ébriété à l’entraînement. La sortie avait même fait annuler une séance d’entraînement. L’entraîneur basque en avait fait part à son responsable – Létang – pour régler la situation avec le docteur. Mais comme la hiérarchie au PSG est mal définie, la situation avait été jugée régulière. Classée sans suite. Il faut ajouter que Rolland est lui aussi protégé par les médias qu’il appelle. Comme Létang, il est ce qu’on appelle un informateur. À ce sujet, les journalistes du Parisien se plaignent en octobre qu’il réserve désormais toutes ses exclus au journal L’Équipe.

PSG - Révélations d'une révolution, par Paris United, Editions Amphora, 19,95 euros