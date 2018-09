Allemagne - France : Les Bleus avec le onze de la finale du Mondial, sans Lloris

On ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand elle est championne du monde. Pour leur premier match depuis leur sacre en Russie, les Bleus devraient se présenter avec le même onze que celui qui était aligné face à la Croatie en finale du Mondial, selon les informations de L'Equipe, à une exception près. Seul Hugo Lloris, blessé, va manquer à l'appel. Steve Mandanda lui aussi absent sur blessure, Alphonse Areola sera bien titulaire dans le but tricolore. Didier Deschamps l'a confirmé mercredi en conférence de presse.

Pour le reste, le sélectionneur devrait donc reconduire les dix titulaires de la victoire face aux Croates à Moscou (4-2). Avec le même schéma, un 4-4-2 articulé autour d'une charnière composée par Raphaël Varane, probable capitaine en l'absence de Lloris, et Samuel Umtiti. Benjamin Pavard, à droite, et Lucas Hernandez, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Paul Pogba sera associé à N'Golo Kanté à la récupération, Blaise Matuidi tiendra son rôle habituel de piston côté gauche tandis que Kylian Mbappé évoluera sur l'aile droite. Devant, on retrouvera le duo Griezmann-Giroud.

Les équipes probables :

Allemagne: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Schulz - Kroos, Goretzka - Müller, Reus, Draxler - Werner

France : Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Mbappé, Kanté, Pogba, Matuidi - Griezmann, Giroud