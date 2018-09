Allemagne - France : Une rentrée de champions

Le contexte

Difficile de proposer une meilleure affiche qu'un duel entre les deux derniers champions du monde pour donner le coup d'envoi de la Ligue des nations. Pour étrenner le deuxième titre mondial de son histoire, la France va croiser le fer avec l'Allemagne, sacrée au Brésil en 2014. Un grand classique en guise de rentrée pour deux nations qui ont vécu un été radicalement différent. Si les Bleus surfent encore sur l'euphorie de leur deuxième étoile, la Mannschaft a subi l'une des plus grandes humiliations de son histoire en Russie avec une élimination dès le premier tour.

Les Tricolores doivent être conscients que l'heure des célébrations est terminée. Celle de ressortir le bleu de travail a bel et bien sonné. Car ce match face à la France tombe à point nommé pour une Allemagne touchée au plus profond de son orgueil. Une victoire contre les champions du monde serait le meilleur départ sur le chemin de la rédemption. La motivation est là mais elle ne faisait aucun doute. La curiosité concernera le jeu. Le modèle allemand basé sur la possession a affiché ses limites en Russie. "Dans certains matches, on doit s'adapter", a annoncé Joachim Löw.

Joachim LöwGetty Images

Un duel face aux Bleus rentre dans cette catégorie. Car l'équipe de France incarne la reprise de pouvoir d'un football pragmatique, au même titre que le Real Madrid avec son sacre en Ligue des champions. La formation de Didier Deschamps n'a pas été épargnée par les critiques sur son style de jeu. Elles ne masqueront jamais la réalité. C'est une équipe qui gagne. Et c'est tout ce que l'Allemagne rêve de redevenir. Sans dénaturer totalement ce style qui a fait sa gloire en 2014 et sa perte dans cette calamiteuse campagne de Russie.

Pour Deschamps et ses hommes aussi, ce duel face à l'Allemagne tombe bien. Car ce sont eux, désormais, les maîtres du monde. La France a réalisé un rêve que beaucoup croyaient impossible en allant chercher cette deuxième étoile. Mais l'assumer ne sera pas plus facile. Les Bleus ont pris cette étiquette d'équipe à battre qui collait auparavant au dos de la Mannschaft. C'est le début d'un sacré défi pour Deschamps et sa bande. Et pour prendre ce nouveau départ, ils ne pouvaient pas trouver un meilleur rival.

Le joueur à suivre : Alphonse Areola

Hugo Lloris et Steve Mandanda absents sur blessure, le gardien du Paris Saint-Germain va connaître sa toute première sélection face à l'Allemagne. Un véritable baptême du feu pour celui qui a été sacré champion du monde avant de devenir international. Son statut de troisième gardien des Bleus ne devrait pas être remis en question quelle que soit sa performance. Mais elle sera quand même scrutée de très près. Car cette titularisation exceptionnelle donnera le ton de la carrière internationale d'Areola. Et il incarne l'avenir de la sélection tricolore à son poste.

Vidéo - "Physiquement, il est impressionnant" : Quand Varane encense Areola 00:54

Trois stats à avoir en tête

13 : Le nombre de victoires de la France en 29 confrontations avec l'Allemagne, contre 7 nuls et 9 défaites. Les Tricolores n'ont plus perdu depuis trois matches face à la Mannschaft (2 victoires et 1 nul). Leur dernier revers face aux Allemands remonte au quart de finale du Mondial 2014 (1-0).

6 : Antoine Griezmann a été directement impliqué sur six buts lors de ses quatre derniers matches en équipe de France (3 buts et 3 passes décisives). Soit plus de la moitié des réalisations tricolores (11) sur cette période.

6 : L'Allemagne n'a inscrit que six buts en sept matches disputés en 2018, toutes compétitions confondues. Les Allemands en ont concédé neuf sur la même période.

Mario Gomez et Mats Hummels dépités lors du match Corée du Sud - Allemagne, le 27 juin 2018 à Kazan.Getty Images

Ils ont dit

Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne)

" La qualité que nous avions ces dernières années, je suis convaincu que nous l'avons toujours mais il s'agit maintenant de l'exprimer sur le terrain. Il ne dépend que de nous de rallumer le feu. "

Raphaël Varane (défenseur de l'équipe de France)

" L'équipe va garder les mêmes valeurs, la même ambition. Le titre mondial nous donne un statut particulier mais je ne pense pas que ce maillot 2 étoiles pèsera plus lourd. "

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France)

" S'il y a de l'euphorie, on va être vite rattrapés. Mais les risques ne viennent pas forcément de nous, il y a l'adversaire. "

Vidéo - Bleus - Deschamps encense Joachim Löw 02:02

Notre avis

La Mannschaft aura le cœur. Mais, avec une équipe composée presque exclusivement de joueurs de Bundesliga, qui n'a repris que depuis deux semaines, l'écart de niveau physique pourrait être préjudiciable à l'Allemagne. Les Bleus sont forcément en pleine confiance après leur titre mondial et ont repris plus tôt que les Allemands. Tant physiquement que mentalement, ils semblent bien mieux armés que la formation de Joachim Löw pour aborder cette rencontre. Et donc pour viser la victoire.