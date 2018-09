Angleterre - Espagne : Ce que Luis Enrique a en tête pour redresser la Roja

Fiasco sur fiasco. Le temps où l'Espagne dominait le football international paraît déjà bien loin. L'apothéose d'une finale maîtrisée de bout en bout face à l'Italie à l'Euro 2012 (4-0) avait finalement sonné l'heure du déclin pour la Roja. Depuis, cette dernière a collectionné les échecs, souvent cuisants. De son humiliante sortie de route dès le 1er tour du Mondial 2014 à son élimination surprise en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 par la Russie (1-1 a.p., 3-4 t.a.b.) en passant par sa défaite face à l'Italie (2-0) en 8e de finale de l'Euro 2016, la Seleccion n'a jamais tenu son rang de prétendante.

Elle était l'une des grandes favorites pour le titre en Russie. Avant de se tirer une balle dans le pied à deux jours du coup d'envoi de la compétition avec le limogeage de Julen Lopetegui. Le nouvel entraîneur madrilène semblait avoir remis l'Espagne sur la bonne voie. Tout ce qu'il avait commencé à construire a volé en éclat. Tout est à refaire. Et cette mission est désormais entre les mains de Luis Enrique. L'ancien coach du FC Barcelone est face à un chantier. Il a déjà commencé à dessiner les plans de la nouvelle Roja. En espérant que l'édifice va finir par tenir.

Asseoir son autorité

C'est la base. Former un groupe soudé dont le technicien asturien sera le patron incontesté. Luis Enrique a d'ores et déjà imposé un certain nombre de lois à respecter, dès son premier rassemblement en sélection : pas de temps libre pour les joueurs, pas d'autorisation pour quitter l'hôtel durant les rassemblements, pas de jeux pour faire passer les soirées, consacrées aux causeries et aux séances vidéo, pas de mobile durant les repas afin de faciliter les discussions et les relations entre les joueurs, pas de crochet par Madrid dans les transferts en avion…

Pour faire partie de ce groupe, il faut respecter des règles strictes, à l'image du personnage qui les a imposées. Luis Enrique n'a rien perdu de son caractère bien trempé depuis qu'il a quitté son poste d'entraîneur du FC Barcelone en 2017. Il ne vaut mieux pas se dresser contre lui. L'absence de Jordi Alba de sa première convocation est un signal dans ce sens. Le latéral barcelonais avait indirectement remis en cause son ancien entraîneur durant et après la saison 2016-17. Et si Alba n'a pas été sélectionné, ce n'est certainement pas par rapport à ses performances, excellentes, avec le Barça…

Former son propre vestiaire

Il était légitime de s'attendre à une liste comprenant une majorité de joueurs du Barça, ou passés par le club catalan, de la part de l'ancien entraîneur barcelonais. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Avec seulement deux blaugranas convoqués par Luis Enrique, il n'y avait même jamais eu aussi peu d'éléments issus du FC Barcelone appelés en sélection. Seuls Sergio Busquets et Sergi Roberto ont eu les faveurs du nouveau sélectionneur. A l'inverse, Luis Enrique a convoqué six joueurs du Real Madrid. Réputé pour être un "ennemi du madridisme", l'Asturien a tordu le cou aux idées reçues.

Sergio Ramos et Lusi EnriqueGetty Images

Il y a une raison conjoncturelle. Gerard Piqué et Andres Iniesta, deux indiscutables de la Roja ces dix dernières années, ont pris leur retraite internationale. Et il n'y avait que cinq Espagnols sur la feuille de match du Barça face à Huesca (8-2) le week-end dernier. Mais pour Luis Enrique, qui a procédé à pas moins de douze changements par rapport à la liste de Julen Lopetegui pour la Coupe du monde, c'est surtout le meilleur moyen de rompre définitivement avec la période 2008-2018 pour créer un nouveau vestiaire. Pour imposer son style et sa méthode, c'est préférable d'avoir un groupe neuf.

Définir un nouveau style

C'est la clé de son succès à la tête de la Roja. Dont le football de possession a affiché ses limites depuis 2014. Lopetegui avait su faire évoluer la sélection vers un jeu plus varié durant la phase de qualifications pour le Mondial 2018, tout en conservant cette qualité de circulation du ballon qui fait la force de l'Espagne. Mais la Seleccion est retombée dans ses travers en Russie. En particulier lors de ce 8e de finale perdu face au pays hôte. Elle a fait exploser le record du nombre de passes réalisées dans un match de Coupe du monde (1006). Pour peu d'occasions franches. Et un petit but seulement.

Dans cette optique, la nomination de Luis Enrique n'a rien d'anodine. A son arrivée sur le banc du Barça en 2014, l'Asturien avait à peu près la même mission. Les deux saisons précédentes, le club catalan avait lui aussi touché les limites du jeu de possession, à l'image de ses revers face au Bayern Munich (4-0, 0-3) et à l'Atlético de Madrid (1-1, 0-1) en Ligue des champions. Il avait su donner un peu plus de variété au jeu du Barça pour remporter la C1 dès sa première année au club. Il lui reste désormais à confirmer sa capacité à relever ce type de défi avec l'Espagne.