Meunier après la débâcle belge en Suisse : "C'est une grosse faute professionnelle"

Qui a dit que la Ligue des nations n'était pas intéressante ? Quelques heures après l'incroyable victoire de l'Angleterre face à la Croatie (2-1), dimanche, la Suisse a littéralement renversé la Belgique (5-2) au terme d'un match fou. Alors qu'ils menaient de deux buts, les Diables Rouges se sont effondrés... et les voilà désormais écartés du Final Four. Très déçu après ce revers, Thomas Meunier n'a cherché aucune excuse.

"C'est une grosse faute professionnelle", lâche-t-il tout d'abord à la RTBF. "On a craqué sur des erreurs. Tout simplement. Mentalement, il y eu une faiblesse (...) Il y a eu un manque de rigueur. Il manquait 20% ce soir. C'était le match à ne pas rater. On avait peut-être déjà la tête en demi-finale. C'était tout simplement pas bon. C'est incompréhensible. On se devait de prendre les trois points aujourd'hui", explique le défenseur du PSG. Avant de poursuivre.

" Ça a été très compliqué "

"On a eu du mal en reconversion défensive, on a eu des problèmes de marquage, de couverture, de pressing, confie Meunier à la chaîne belge. On était aux abonnés absents à certains moments et on n'a pas senti ce sentiment de révolte en deuxième période pour tenter d'inverser la situation (...) On s'est vu un peu trop beau. On a peut-être sous-estimé les Suisses qu'on peut féliciter parce qu'ils ont magnifiquement bien joué. Ça a été très compliqué, on les a trop laissé jouer."

Toutefois, tout n'est pas à jeter pour la Belgique, demi-finaliste du dernier Mondial. "On a été exemplaire cette année. Tout a été très bon. C'est probablement le pire match qu'on ait joué depuis que je suis en équipe nationale. C'était juste le jour où il ne fallait pas le rater", estime Thomas Meunier, qui semble (déjà) passé à autre chose. "Qu'est ce qu'on peut y faire maintenant... c'est classé", conclut-il.