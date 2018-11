Bleus : Anthony Martial de retour en équipe de France, Adil Rami aussi

Il est bien de retour ! Attendu après son début de saison canon avec Manchester United (6 buts en 14 matches), Anthony Martial revient en équipe de France pour affronter les Pays-Bas (16 novembre) et l’Uruguay (20 novembre). Un an après avoir brillé face à l’Allemagne, le Mancunien, absent depuis le mois de mars du groupe France, est la nouveauté d’une liste où Nabil Fekir fait son retour, tout comme Adil Rami et Benjamin Mendy.

"Ce qu'Anthony Martial réalise avec Manchester United en ce moment est plus proche de ce qu'il est capable de faire. C'est un jeune qui arrive à maturité. Il a un potentiel incroyable" a-t-il déclaré d’entrée, soulignant bien les pics d’irrégularité du joueur mais en mettant en avant aussi ses formidables qualités.

"Dans mon esprit, la notion de groupe reste très importante". Après coup, Didier Deschamps a réaffirmé sa philosophie pour constituer sa liste. Dès lors, malgré les mauvaises passes de Benjamin Pavard et Djibril Sidibé, le sélectionneur tricolore n’a pas cherché à bouleverser la hiérarchie. Ruben Aguilar ou Kenny Lala, performant en L1 et candidats, sont absents.

Didier Deschamps - Ligue des Nations 2018Getty Images

Même logique à gauche où, en l’absence de Lucas Hernandez, c’est Lucas Digne qui a été reconduit, au détriment d’un Ferland Mendy qui faisait office de candidat sérieux. Benjamin Mendy, absent en octobre, retrouve pour sa part la sélection et pourrait même être le titulaire au poste. Signe que le groupe compte beaucoup, malgré son début de saison chaotique, Adil Rami a été rappelé, tout comme Mamadou Sakho, en l’absence de Samuel Umtiti. Kurt Zouma, présent au dernier rassemblement, rate le coche.

Lacazette encore absent

Au milieu, peu de surprises mais une confirmation avec Tanguy Ndombélé, convaincant avec les Bleus face à l’Islande (2-2), et de nouveau présent en l’absence de Corentin Tolisso.

Mais, c’est évidemment l’absence d’Alexandre Lacazette devant qui risque de faire parler. Meilleur joueur d’Arsenal en ce début de saison (6 buts, 4 passes), l’ex-Lyonnais paye son manque de polyvalence sachant que les indétrônables Olivier Giroud et Kylian Mbappé sont amenés à occuper l’axe. Ousmane Dembélé et Florian Thauvin sont encore de la partie tandis que Nabil Fekir, qui avait laissé sa place à Dimitri Payet au dernier rassemblement sur blessure, a lui aussi été convoqué. Sur l’ensemble des 23 appelés ce jeudi, 19 étaient présents en Russie. Preuve que le groupe, pour DD, ça compte beaucoup !