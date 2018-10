Bleus - Sakho, Zouma, Digne : Le rappel des seconds couteaux ? Logique mais frustrant

Circulez, il n’y a (presque) rien à voir. Un petit nouveau et c’est tout. Ce jeudi, pour affronter l’Islande et l’Allemagne, Didier Deschamps a été fidèle à lui-même. Appliquant sa logique de groupe jusqu’à l’extrême, le sélectionneur des Bleus a préféré s’appuyer sur ce qu’il connaissait plutôt que d’innover.

Pour compenser l’absence de Samuel Umtiti, c’est le guerrier Mamadou Sakho qui a été rappelé. Benjamin Mendy, blessé, manque à l’appel ? Le revenant Lucas Digne fait son retour. Adil Rami est en délicatesse physique et prend son temps pour revenir ? C’est Kurt Zouma, pourtant pas le plus exposé qui est rapatrié.

Avec Tanguy Ndombélé pour seule nouvelle tête, Deschamps a appelé le seul qui dépassait vraiment de la mêlée pour remplacer Corentin Tolisso. Pour le reste, le rappel des seconds couteaux pose question.

Vidéo - Deschamps : "Ndombele évolue à un très bon niveau" 01:23

Laporte avait le profil mais Sakho a "l’expérience"

Pour remplacer Umtiti, les chances de voir un gaucher débarquer semblaient grandes. A ce titre, Aymeric Laporte pouvait nourrir de grandes espérances. Après tout, le gaucher coche désormais toutes les cases réclamées par Deschamps : titulaire indiscutable dans un grand club, avec un grand coach, une polyvalence bienvenue et des références au plus haut niveau depuis la saison passée. Cela n’a pas suffi. Peut-être parce que Laporte n’a pas suffisamment montré, sur le terrain et en dehors, lors de ses passages à Clairefontaine.

Peut-être aussi parce que rappeler Mamadou Sakho semblait couler de source pour DD. Pour justifier sa décision d’appeler le défenseur de Crystal Palace, homme fort des Bleus jusqu’en 2016, le sélectionneur des Bleus a invoqué un mot magique : l’expérience. "Il y avait plusieurs candidats. Mamadou apportera de l’expérience, il était déjà avec nous. Il a un vécu international" a-t-il expliqué.

Soit. Mais dans le cas de Sakho, où trouver les références au plus haut niveau récentes, si chères à DD ? Depuis la saison 2016-17, l’ancien Parisien n’a disputé que 34 matches de Premier League. Dont 26 sous la liquette de Crystal Palace, loin d’être un ogre outre-Manche.

Vidéo - Deschamps : "Sakho a un vécu international" 03:41

Digne ne sera jamais plus qu’un second rôle

La situation est identique pour Kurt Zouma et Lucas Digne. Alors que Clément Lenglet, qui a franchi une première barrière en rejoignant le Barça cet été, pouvait espérer découvrir Clairefontaine avec la A, c’est l'ancien de Saint-Etienne qui a été choisi par Deschamps. Lui aussi connaît la maison bleue et peut se targuer d’être titulaire depuis la saison passée dans le championnat anglais. À 23 ans, il peut encore représenter l’avenir tricolore.

Pour Digne, en revanche… À 25 ans, il a encore l’avenir devant lui. Mais force est de constater qu’il ne deviendra plus un premier choix. Malgré les promesses montrées au début de sa carrière et son passage dans les plus grands clubs européens, il semble cantonné à un rôle de second acteur sous le maillot frappé du coq. Dès lors, pourquoi ne pas innover en appelant des joueurs qui peuvent encore casser la baraque à ce poste ou au moins pour observer certains jeunes prometteurs ?

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Logique que Digne revienne avec nous" 01:02

Fidèle à sa logique, DD n’a finalement que fait puiser dans sa liste de suppléants. Sans forcément tenir compte des évolutions de l’été ou du début de saison.

Le cas Payet - Thauvin

À ce titre, Dimitri Payet peut s’estimer floué. À l’OM, c’est clairement lui le facteur X cette saison. Sa présence sur le terrain métamorphose systématiquement le visage de son équipe. À l’inverse, malgré des stats affriolantes, Florian Thauvin déçoit pour l’instant. Mais lui a l’avantage d’avoir fait partie du groupe des champions du monde. Un groupe dont aurait pu faire partie Payet sans cette vilaine blessure en finale de Ligue Europa.

Sans forcément envisager une révolution, ce dont Deschamps n’a jamais été fan et cela se comprend, des touches de nouveautés auraient pu égayer cette liste encore frappée du sceau de l’immunité russe. Logique. Mais vraiment frustrant pour certains.