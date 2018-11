Busquets sur la défaite de l'Espagne : "Nous méritions mieux, maintenant il faut attendre"

L'Espagne a été défaite sur la pelouse croate (3-2), ce vendredi en Ligue des nations. Sa qualification pour le Final Four n'est plus entre ses mains, seul un match nul entre la Croatie et l'Angleterre dimanche (15h) lui permettrait d'y accéder. Une situation qui préoccupe Sergio Busquets qui s'est montré très pessimiste.

Le milieu de terrain espagnol est très amer sur l'issue de ce match : "Je crois que nous avons été la meilleure équipe du groupe, mais des erreurs ponctuelles nous ont condamnés à perdre des points. Les Croates ont mis une grosse pression, nous avons souffert en première période, mais au fil des minutes, nous nous sommes améliorés. En seconde période, ils ont baissé physiquement et nous avons eu beaucoup d'occasions. Je pense que nous méritions mieux, que nous méritions de continuer. Maintenant, il faut attendre le match (entre la Croatie et l'Angleterre dimanche qui décidera de la qualification) et espérer qu'ils fassent match nul. Cela ne dépend plus de nous. Nous ne serons pas derniers du groupe. C'était un groupe très difficile avec des sélections très dangereuses qui se présentaient dans leur forme du Mondial. A chaque fois que nous prenions le dessus, ils ont marqué sur une action ponctuelle..."