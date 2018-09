VIDEO - D'une belle volée, Giroud a dépassé Zidane

Enfin ! Enfin, Olivier Giroud a dépassé Zinédine Zidane. Il l'attendait ce but. Pas forcément pour doubler son illustre aîné. Mais pour retrouver les joies de marquer en Bleu. Pendant 10 rencontres et notamment lors de cette Coupe du monde 2018, l'attaquant de Chelsea est resté muet. Mais à la 75e et alors que des sifflets commençaient à descendre des tribunes du Stade de France, il a trouvé le chemin des filets d'une très belle volée du gauche sur un centre de Benjamin Mendy.

Avec ce but, Olivier Giroud a ainsi offert la victoire aux champions du monde pour leur premier match en France depuis leur sacre en Russie. Un soulagement pour tout le monde. Pour les Bleus qui ne voulaient pas gâcher leur fête. Et évidemment pour lui. Il met un terme à sa longue série. Avec cette 32e réalisation pour son 83e matche sous le maillot bleu, il dépasse Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs dans l'histoire de l'équipe de France.

Giroud est maintenant seul à la 4e place de ce prestigieux classement. Devant, il n'y a plus que David Trezeguet (34), Michel Platini (41) et Thierry Henry (51). Ce but va forcément lui faire un bien fou. Sa façon de célébrer et les félicitations de ses coéquipiers l'ont illustré. Il a évacué beaucoup de frustration sur ce coup-là.