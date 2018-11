Pays-Bas-France : Des Bleus ultra-dominés, ça s'est déjà vu

Retour sur terre douloureux pour l'équipe de France. Quatre mois après le sacre mondial, le match cauchemardesque des Bleus vendredi les a ramenés à la dure réalité du quotidien. A Rotterdam, les Français ont fait un non-match, dépassés dans tous les compartiments du jeu. Une prestation famélique que les Bleus ont déjà connu dans un passé récent.

Ukraine, qualification pour la Coupe du monde 2014. Avant le doublé presque miraculeux de Mamadou Sakho au match retour, la France avait été balayée au match aller (2-0) en novembre 2013, battue dans l'engagement et totalement dépassée après l'ouverture du score de Zozulya. Une défaite presque inexplicable tant l'enjeu du match était important. Plus tôt dans cette phase de qualification en mars, la France avait déjà souffert le martyr face à la maitrise espagnole (défaite 1-0) avec seulement 24 % de possession de balle.

En 2015, c'est au tour de la Belgique de faire vaciller les Bleus. Déjà tombée face au Brésil trois mois plus tôt (1-3), la France subit en amical et au Stade de France une humiliante défaite face aux Diables Rouges (3-4) après avoir été menée 3-0 et dominée pendant 85 minutes jusqu'aux entrées de Fékir et Ntep. Méconnaissable.

Lloris, dernier rempart

Si la France a parfois évité des déconvenues plus lourdes, ce fut souvent grâce à un grand Hugo Lloris. Vendredi, le portier des Bleus a réalisé 9 arrêts, du jamais vu depuis dix ans. Les Oranje ont frappé 18 fois, un record depuis la demi-finale de l'Euro 2016 face à l'Allemagne (18 tirs également). Pilonnée de toutes parts, la défense française n'a pas explosé mais s'est montrée incapable de freiner Depay, De Jong ou Babel.

Décompression post-Coupe du monde ? Difficulté à se remotiver ? Didier Deschamps a bien un embryon de solution. "C'est logique que les Pays-Bas gagnent. Quand on est dans le confort… Il y a un après Coupe du monde pour tout le monde. Cette Ligue des nations est très difficile. On avait pris sept points en trois matches et désormais, on n’a plus les cartes en main. Il y a peut-être une part de décompression.", avouait le sélectionneur à la sortie.

Vidéo - Deschamps : "Peut-être une part de décompression" 01:14

Un confort qui a parfois fait défaut aux Bleus, comme vendredi, battus dans l'agressivité et l'application par des équipes qui ont su profiter de la nonchalance française. Avant cette cuisante défaite, la dernière gabegie tricolore remontait au 28 mars 2017.

L'Espagne - encore elle - était venue au Stade de France infliger la 250e défaite de son histoire aux Bleus : 59 % de possession de balle (67% en première mi-temps) et une victoire logique 2-0. "Les joueurs vont apprendre dans l'adversité. On a besoin de ce genre de matches difficiles", expliquait alors Deschamps, en préparation pour le Mondial. Ensuite, les Bleus n'avaient perdu que deux matches (face à la Colombie et la Suède) sur les 25 suivants jusqu'à ce revers face aux Pays-Bas vendredi.