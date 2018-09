Deschamps reconduit le même onze face aux Pays-Bas

Qu'importe la fatigue. Ou l'usure mentale. Pour ce premier match à la maison depuis le sacre en Russie, Didier Deschamps a choisi de ne rien changer. Trois jours après le nul arraché par les Bleus en Allemagne (0-0) pour l'ouverture de la Ligue des Nations, ce seront donc les 11 mêmes joueurs qui débuteront face aux Pays-Bas. Pour ce soir de fête au Stade de France où des festivités sont prévues à l'issue de la rencontre, le sélectionneur des Bleus n'a pas bouleversé ses habitudes.

En l'absence de Hugo Lloris et Steve Mandanda – blessés mais qui sont à Saint-Denis pour participer à la fête -, Alphonse Areola va ainsi s'offrir sa deuxième sélection. Le gardien parisien, très en vue jeudi face aux Allemands, va tenter de confirmer. Et devant si Ousmane Dembélé était pressenti pour apporter un peu de changement à la ligne d'attaque tricolore, Olivier Giroud, muet depuis 10 matches en bleu, est bien aligné et accompagne Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Blaise Matuidi se chargeant comme au Mondial du flanc gauche.

En défense, on pouvait aussi s'attendre à du changement sur les côtés. Mais il n'en est rien. A droite, Benjamin Pavard, qui a connu quelques difficultés face à l'Allemagne, a une nouvelle fois été préféré à Djibril Sidibé. Et à gauche, c'est bien Lucas Hernandez qui va débuter. Chez les Oranje, Memphis Depay est comme prévu titulaire tout comme son coéquipier à Lyon, Kenny Tete, alors que le Marseillais Kevin Strootman est sur le banc.