Deux buts et un pas vers le Ballon d'Or pour Griezmann ? "On verra mon ami, on verra !"

"Maestro Kimpembe, Kimpembe". Antoine Griezmann était d'humeur badine et chantante, mardi soir dans les couloirs du Stade de France. Presnel Kimpembe, ses oreilles, et les journalistes présents peuvent en témoigner. Il faut dire que l'attaquant de l'Atlético Madrid, bourreau en chef de l'Allemagne, a passé une excellente soirée. Deux réalisations face à la Nationalmannschaft (encore), une victoire et une entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. On a connu des mardis plus difficiles.

Après une première période compliquée, Antoine Griezmann a sonné la révolte, avec son coéquipier de l'Atlético, Lucas Hernandez. Pas étonnant, d'ailleurs, que les deux hommes soient directement impliqués sur l'égalisation de Grizi, peu après l'heure de jeu. Un centre du premier pour le deuxième et le tour était joué. Enfin un centre… "C’est une frappe à la Lucas, a rectifié Griezmann, hilare. Elle arrive fort. J'ai essayé de mettre le front pour prolonger le geste". Bien joué, ça a marché. Le coup de casque de Griezmann, décroisé comme il faut, est allé finir sa course dans les filets de Manuel Neuer que le Français aime définitivement bien. Il lui avait joué des tours avec Madrid en demi-finale de la Ligue des champions 2016 puis lors d'une autre demie, de l'Euro celle-là (2-0).

Antoine Griezmann et Lucas Hernandez (France) face à l'AllemagneGetty Images

" Au service de l'équipe et de la République "

Fidèle à ses habitudes, Griezmann a remis un dernier but au portier allemand, celui de la gagne. Les Bleus peuvent remercier qui vous savez… "Le sauveur, c'est souvent l'équipe, a-t-il tenu à souligner. Après c'est vrai qu'il y en a un offensivement qui va mettre le but, donc on va plus parler de lui. Mais s'il n'y a pas le centre de Lucas (Hernandez), je ne marque pas. S'il n'y pas l'action de Blaise (Matuidi, qui provoque le penalty), je ne marque pas. C'est un peu tout le monde."

C'est un peu tout le monde mais c'est lui, 65 sélections, qui rentre dans le gotha des buteurs bleus. A hauteur de Sylvain Wiltord (92 capes) et une petite longueur de Karim Benzema (81). "C'est beau, ça m'encourage à vouloir plus et à mettre encore plus de buts", s'est-il réjoui. Avant de préciser, l'humour en bandoulière, qu'il était "au service de l'équipe de l'équipe et de la République".

Griezmann transforme le penalty face à NeuerGetty Images

Un doublé face à l'Allemagne, même face à cette Allemagne-là qui vient de perdre un sixième match en 2018, ce n'est jamais anodin. A trois semaines de la clôture des votes pour le Ballon d'Or, récompense individuelle derrière laquelle l'ancien joueur de la Real Sociedad court ouvertement, ça ne peut pas le desservir. Si Luka Modric apparait aujourd'hui comme le favori, Antoine Griezmann est, comme son copain champion du monde Kylian Mbappé, dans le sillage du Croate. Alors, forcément… Le Ballon d'Or, Antoine Griezmann a dû y penser très fort. Non ? "On verra mon ami, on verra !". Et il est parti, dans un sourire.