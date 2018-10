Equipe de France - Dimitri Payet appelé pour remplacer Nabil Fekir

Dimitri Payet est de retour en Bleu. Le Marseillais va retrouver l'équipe de France un an après. Il profite de la blessure de Nabil Fekir, qui s'est blessé à la cheville lors du choc face au PSG (0-5). Sans surprise, le Lyonnais, victime d'une entorse à la cheville gauche, a dû déclarer forfait après avoir fait constater sa blessure par le staff médical des Bleus. Et c'est donc Payet qui en profite pour retrouver Clairefontaine. Un an après sa dernière apparition dans le groupe tricolore.

Le Réunionnais était sorti des plans de Didier Deschamps en fin d'année dernière. Auteur d'un début d'année plus compliqué, il avait perdu sa place dans le groupe. Et si son niveau de forme l'avait replacé au centre de l'échiquier avant la liste pour le Mondial, sa blessure en finale de Ligue Europa l'avait définitivement écarté pour l'aventure russe. Le milieu offensif, invité par Emmanuel Macron pour la finale, avait donc dû regarder dans le costume de spectateur le sacre de ses habituels coéquipiers en sélection en Russie.

Préféré à Alexandre Lacazette - qui s'illustre depuis quelques semaines à Arsenal et vient de s'offrir un doublé contre Fulham ce weekend (1-5) -, Payet, qui est l'un des rares Marseillais à répondre aux attentes en ce début de saison, revient à Clairefontaine. Alors que sa dernière sélection date du 10 octobre 2017 face à la Biélorussie (2-1), il pourrait porter le maillot bleu frappé de deux étoiles pour la première fois.