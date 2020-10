C'est le principal danger qui guette cette équipe de France. Jusqu'ici, les Bleus régénéraient Antoine Griezmann. Mais à force de ne pas y arriver au Barça, le risque s'accroît de voir leur maître à jouer douter. Dimanche, il a beaucoup tenté mais n'a pas réussi grand-chose. " On essaie de se trouver avec Kylian (Mbappé, ndlr ). Il y a eu deux occasions où j'aurais pu lui donner mais j'ai raté la passe ou j'ai choisi un autre joueur ", constatait-il. Grizou est un joueur qui marche à l'affectif. Il a besoin de se sentir aimé, de se sentir utile, de se sentir désiré. Deschamps ne peut pas se permettre de mettre son statut en cause. Les Bleus y arriveront ou échoueront avec Griezmann. Fantomatique en Suède (0-1), utile face à la Croatie (4-2) et sans solution contre le Portugal (0-0), il a redémarré sa saison internationale loin de ses standards.

C'est un profil qui manque à Deschamps et les Bleus ont dû mal à étirer le jeu avec Lucas Hernandez et surtout Benjamin Pavard. Les deux hommes restent des défenseurs centraux reconvertis latéraux. Ni leur volume de jeu ni l'intensité de leurs courses ne les prédestinent à jouer les pistons. Face au Portugal, les Bleus ont souffert du manque d'appui près des deux lignes de touche. Benjamin Pavard a constaté le manque : " il n'y a pas d'ailiers ", a souligné le défenseur munichois, contraint de " se concentrer vers l'intérieur ", où les espaces sont moins nombreux, au lieu d'avoir des solutions dans la largeur, ce qu'offrirait par exemple un profil comme celui de son partenaire du Bayern Kingsley Coman.

Olivier Giroud célèbre son but marqué contre l'Albanie avec Antoine Griezmann et Kingsley Coman, le 7 septembre 2019 au Stade de France.

Kylian Mbappé n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est lancé à pleine vitesse. Le positionner dans l'axe comme dimanche face au Portugal, c'est lui offrir ce qu'il désire, le rapprocher du but et le soustraire d'une bonne partie de ses prérogatives défensives. Mais c'est aussi le priver d'espaces. Il est curieux d'ailleurs de constater que chacune de ses occasions les plus tranchantes depuis qu'il occupe l'axe en sélection partent d'un côté. Son but face à la Suède en est le meilleur exemple. Jusqu'à présent, en équipe de France, ses qualités se sont mieux exprimées sur un côté.