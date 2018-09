Giroud : "Excepté face à la Belgique, je n’ai pas le souvenir d’avoir raté beaucoup d'occasions..."

Pour Olivier Giroud, la vie n'a que rarement été un long fleuve tranquille en Bleu. Entre les critiques, les sifflets et les remarques, l'attaquant de 31 ans en a vu des vertes et des pas mûres. Mais du haut de son mètre quatre-vingt-douze, il a su faire abstraction pour entrer, le 15 juillet dernier, dans le panthéon du sport français en devenant champion du monde avec ses vingt-deux coéquipiers. Il n'a pas marqué le moindre but en Russie ? Peu importe pour lui, même s'il ressent bien évidemment une "petite frustration".

"Mais celle-ci a largement été comblée par le titre", assure Giroud au Parisien ce jeudi. "Le collectif prime sur les individus. J’ai souvent dû accomplir un travail un peu différent, consentir des sacrifices pour aider l’équipe à tenir le score. De fait, tu as moins de jus pour être déterminant dans le dernier geste. Après, excepté face à la Belgique en seconde période, je n’ai pas le souvenir d’avoir raté beaucoup d’occasions. J’ai même délivré deux passes décisives", poursuit-il. Résultat, son Mondial "à zéro but" ne "l'empêche pas de dormir". "Dans la rue les gens me disent : 'même si vous n’avez pas marqué, vous avez été important'", conclut l'attaquant des Bleus.

" Tant que je me sens bien... "

Désormais champion du monde, Giroud songe-t-il à une éventuelle retraite internationale, lui qui fêtera ses 32 ans d'ici quelques jours ? "Tant que je me sens bien, que je peux apporter quelque chose à l’équipe et que le coach fait appel à moi, je suis disponible", répond l'attaquant de Chelsea au Parisien. "J'ai conscience d’être plus proche de la fin que du début. Alors je profite de chaque instant. Je ne me mets aucune barrière, je ne me fixe aucune limite", assure-t-il.

Avant d'en finir avec l'équipe de France, Olivier Giroud compte bien atteindre l'un de ses objectifs : monter sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Actuellement, l'attaquant est 4e, juste derrière Trezeguet (34 buts), Platini (41 buts) et Henry (51 buts) et ex-aequo avec Zidane (31 buts). "Ce podium, ça serait aussi une façon de marquer l’histoire, même si des garçons comme Antoine (Griezmann) et Kylian (Mbappé) me dépasseront", confie l'attaquant.