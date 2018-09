Griezmann sur le Ballon d'Or : "J'ai déjà parlé de ça, ce n'est pas moi qui vote"

"Sans penser collectivement tu n'as rien", a affirmé samedi l'attaquant de l'équipe de France Antoine Griezmann, candidat auto-proclamé au Ballon d'Or comme son partenaire en bleu Kylian Mbappé. Les deux champions du monde ont récemment affiché leur rêve de gagner le Ballon d'Or en 2018. Interrogé en juillet sur ses cinq favoris, Mbappé avait cité son propre nom, sans mentionner celui de Griezmann, un "oubli" abondamment commenté dans la presse.

"J'ai déjà parlé de ça, ce n'est pas moi qui vote", a affirmé Griezmann samedi face à la presse, à la veille d'affronter les Pays-Bas au Stade de France en Ligue des nations. "A moi de continuer sur ma lancée pendant les quatre mois (qui restent d'ici la désignation du lauréat, NDLR), après on verra bien qui l'aura", a-t-il ajouté. Certes, "ça reste dans un coin de la tête, mais il faut penser au collectif qui est le plus important. Sans penser collectivement tu n'as rien", a conclu l'attaquant de l'Atlético Madrid, vainqueur des dernières éditions de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe.

Vidéo - Pourquoi Antoine Griezmann mérite le Ballon d'Or 05:00

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'a pas dit autre chose, samedi en conférence de presse à la suite de Griezmann. Pour le Ballon d'Or, "j'espère et je souhaite que ce soit un Français, mais celui qui le gagnera il le méritera. Et quel que soit le joueur français, le plus beau trophée, ils l'ont gagné ensemble", a dit DD, en référence à la Coupe du monde soulevée le 15 juillet à Moscou. De toute façon, cette récompense individuelle, "le joueur qui la gagnera la devra aussi à un collectif, à des partenaires", a appuyé le technicien français.