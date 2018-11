Inexistants et logiquement battus aux Pays-Bas, les Bleus ne sont plus maîtres de leur destin

L'équipe de France, qui n'avait plus perdu depuis le 23 mars dernier (2-3 face à la Colombie), est tombée de très haut vendredi soir à Rotterdam. Alors qu'un match nul suffisait aux Bleus pour se qualifier pour le Final Four de cette première Ligue des nations, ils se sont très logiquement inclinés face aux Pays-Bas (2-0). Revenus à un petit point des champions du monde dans le groupe 1 de la Ligue A, les Bataves se sont, eux, totalement relancés dans la course à la phase finale.

Tout se jouera désormais lors de la dernière rencontre de la poule, lundi soir, entre l'Allemagne, d'ores et déjà reléguée en Ligue B, et des Oranje qui auront leur destin en main (un nul leur suffira pour terminer premiers). Contrairement à des Bleus qui ont peut-être tout gâché.

Plus d'infos à suivre...