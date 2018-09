L'antisèche de France - Pays-Bas : L'antisèche : Les Bleus ont été à la hauteur de la fête

Le jeu : Une première mi-temps attrayante, l'autre beaucoup moins

Il y a eu deux mi-temps bien différentes. Portés par un public bouillant, les champions du monde ont d'abord largement dominé les débats. Affichant de l'envie, ils ont pressé les Oranje, incapables de développer leur football. Pendant la première période, on a ainsi vu une équipe de France séduisante face à un bloc bas. Et les Bleus ont montré de belles choses pour mettre à mal la défense adverse. Ils ont cependant levé le pied après la pause. Ce qui a permis aux Pays-Bas d'afficher un autre visage et de sortir. Moins entreprenants, moins dominateurs, les Français se sont alors fait punir. Avant de réagir grâce à Olivier Giroud. En champion.

Les joueurs : Mbappé encore décisif, Pogba précieux

A chaque match, il n'en finit plus d'impressionner. Ce dimanche, Kylian Mbappé a encore emballé le public du Stade de France. Quand il touche le ballon, il se passe toujours quelque chose. Et la défense néerlandaise a pu s'en apercevoir, notamment lors des 50 premières minutes. Paul Pogba a aussi été très précieux au cœur du jeu, même s'il a levé le pied en fin de rencontre. Côté bémol, il y a Benjamin Pavard, qui n'est pas toujours rassurant derrière et est coupable sur l'égalisation néerlandaise. Irréprochable face à l'Allemagne, Alphonse Areola n'est lui aussi pas très net sur le but des Oranje.

Paul Pogba avec Olivier Giroud lors de France - Pays-Bas, 2018Getty Images

La stat : 59%

En première mi-temps, les Bleus ont proposé autre chose. Ils ont pris le jeu à leur compte. Leur 59% de possession lors des 45 premières minutes est là pour l'illustrer. Un pourcentage qui a cependant chuté à 51% à la fin de la rencontre.

Le tweet qui rappelle l'impact de Mbappé

La décla : Didier Deschamps (sélectionneur de la France, au micro de M6)

" Je suis très content pour Olivier (Giroud). Ça arrive à des attaquants d'avoir des périodes où ils sont moins efficaces. Il est utile dans notre jeu, il met un beau but et en plus, il nous donne la victoire ce soir. On va savourer, il y avait une ambiance formidable et ça va continuer encore un petit peu. (Olivier Giroud) est injustement critiqué. Il est très important pour l'équipe, il l'a toujours été. C'est bien de critiquer, et là il met le 32e but. On a besoin de lui, on aura besoin de lui. "

La question : L'équipe de France peut-elle afficher un visage séduisant sur 90 minutes ?

Quand la mi-temps est arrivée, on avait qu'une envie : que cela reprenne. Pendant les 45 premières minutes, les champions du monde ont en effet proposé un jeu séduisant. Atypique pour eux. Bien loin de ce qu'ils avaient réalisé pendant le Mondial en Russie. Critiqués pour leur jeu restrictif lors de la Coupe du monde, les joueurs de Didier Deschamps ont en effet joué haut. Et face au bloc bas des Pays-Bas, ils ont su se créer des occasions. Car ils ont combiné de belle manière et ont proposé du mouvement.

La question maintenant est de savoir s'ils vont pouvoir reproduire ce genre de performances sur l'ensemble d'un match. Car après la pause, ils n'ont clairement pas rendu la même copie. Pour les champions du monde, il va donc maintenant falloir trouver le bon équilibre pour continuer de progresser. Car leurs futurs adversaires vont forcément s'adapter dans les prochains mois après avoir tiré les enseignements du Mondial.

Pour rester au sommet, les protégés de Didier Deschamps vont donc devoir eux aussi évoluer encore, en étant notamment capables de percer des blocs bas quand ils se présenteront comme lors de la première mi-temps. Une progression nécessaire, comme avaient su le faire leurs aînés de 1998 pour dominer l'Euro 2000 de la plus belle des manières.