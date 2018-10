La France est bien partie pour disputer le Final Four, mais contre qui ?

La Ligue des nations, nouvelle compétition lancée par l'UEFA en cette deuxième moitié d'année 2018, touche déjà à sa fin. Pour ce qui est de la première phase, il s'entend. Les matches de poules seront terminés le 20 novembre au plus tard, date à laquelle on connaitra les quatre heureux élus pour le Final Four, ainsi que les relégués et promus en ligue supérieure ou inférieure. Petit tour d'horizon de ce qui se profile au mois de juin (du 5 au 9).

Groupe 1 : La France y est presque

La France a gagné deux de ses trois matches, face à l'Allemagne (2-1) et aux Pays-Bas (2-1). Du coup, les Bleus sont en pole position pour disputer le Final Four en juin prochain, dans une ville qui reste à définir. Les hommes de Didier Deschamps seront qualifiés s'ils ne perdent pas contre les Pays-Bas. Tout simplement. Sinon, il faudra sortir la calculette. L'Allemagne, elle, avec un seul petit point en trois matches, risque de descendre en Ligue B.

1. France 7 points (3 matches joués) 2. Pays-Bas 3 points (2 matches joués) 3. Allemagne 1 point (3 matches joués)

Raphaël Varane célèbre la victoire des Bleus contre les Pays-Bas, le 9 septembre 2018 au Stade de France.Getty Images

Groupe 2 : Belges et Suisses peuvent rêver

Les Belges, demi-finalistes de la Coupe du monde 2018, ont encore deux matches à disputer, face à l'Islande et en Suisse. Une victoire face à l'Islande, déjà rétrogradée en Ligue B, ne leur offrirait pas une place au Final Four puisque les Diables Rouges ont encore un déplacement en Suisse au programme. C'est ce match qui décidera du lauréat du groupe. Une victoire de la Suisse par deux buts d'écart enverrait la Nati au Final Four.

1. Belgique 6 points (2 matches joués) 2. Suisse 6 points (3 matches joués) 3. Islande 0 point (3 matches joués)

Romelu Lukaku (Belgique) félicité par ses coéquipiers face à la SuisseGetty Images

Groupe 3 : L'Italie croise les doigts

La Pologne est déjà hors-jeu et reléguée dans ce groupe. Reste deux prétendants pour un ticket : le Portugal et l'Italie. Les champions d'Europe possèdent deux points d'avance sur les Transalpins. Mais la Squadra Azzurra aura l'avantage de recevoir les Portugal le 17 novembre prochain. Une victoire leur donnerait un sursis… mais il faudrait croiser les doigts pour que le Portugal ne batte pas la Pologne lors de la dernière journée.

1. Portugal 6 points (2 matches joués) 2. Italie 4 points (3 matches joués) 3. Pologne 1 point (3 matches joués)

Cristiano Biraghi (Italie) contre la Pologne - Ligue des Nations 2018Getty Images

Groupe 4 : L'Angleterre garde la foi

Lundi, l'Angleterre est allée frapper un grand coup en s'imposant en Espagne (2-3), là où elle n'avait plus marqué et vaincu depuis 1987. Les hommes de Gareth Southgate ont fait honneur à leur statut mais sont encore loin du Final Four puisque l'Espagne conserve deux points d'avance. Elle ira à coup sûr au Final Four si elle gagne en Croatie.

1. Espagne 6 points (3 matches joués) 2. Angleterre 4 points (3 matches joués) 3. Croatie 1 point (2 matches joués)

A cette heure, le Final Four ressemblerait à ça… France, Belgique, Portugal et Espagne