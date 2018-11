La Ligue des nations ? Ils l'ont essayée, ils l’ont adoptée

On peut penser ce qu'on veut de la Ligue des nations. Regretter la superficialité de sa création et les raisons - économiques - pour lesquelles elle est venue se faire une place dans le calendrier des équipes nationales. Ou encore juger qu'elle coupe le football européen en deux, trois ou quatre catégories et laisse dans le wagon du fond les nations "non-bankables". Cela n'empêche pas de dire que, sur le terrain, la greffe a pris et que cette première édition a, jusqu'ici, plutôt bien fonctionné en termes de qualité de jeu.

Vidéo - Le tuto : Vous ne comprenez rien à la Ligue des nations ? On vous explique tout 04:00

Les années paires, à cette époque de l’année, l'équipe de France était entrée de plain-pied dans les éliminatoires du Championnat d'Europe des nations ou du Mondial, avec un ou deux matches de qualification à venir au cœur de ce mois de novembre.

En 2018, tout a changé. Deux matches face à l’Allemagne, deux autres face aux Pays-Bas au cœur de l’automne : pour la rareté et le précieux des affiches, on repassera. Mais pour le niveau de jeu, tout le monde est gagnant. Et les joueurs, comme les sélectionneurs, aiment ce qu'ils voient et vivent sur les prés chaque mois.

Des trêves qui ont du sens

Il y a peu, Jürgen Klopp s'en était pris à la Ligue des nations. Mais plus que la Ligue des nations, le manager de Liverpool en avait surtout contre les trêves internationales et la logique même du football d'équipes nationales.

Pour ceux qui la disputent et la comprennent (n'est-ce pas Ousmane Dembélé ?), la compétition revêt un intérêt sportif certain. A la différence des matches amicaux, ces rencontres de Ligue des nations ont un fil conducteur qui ne disparait pas au moment où les sélectionneurs commencent à procéder aux changements qui, là, sont limités à trois. Du coup, les matches ressemblent à quelque chose, globalement.

Raphaël Varane célèbre la victoire des Bleus contre les Pays-Bas, le 9 septembre 2018 au Stade de France.Getty Images

Parce que, si la carotte n'est pas du calibre d'une victoire en Coupe du monde ou à l'Euro, les joueurs ne seraient pas contre aller décrocher un titre en juin prochain lors du Final Four dont on ne connait pas encore les contours. Dans les divisions "inférieures", même constat. S'il n'y a pas de titre au bout, l'opportunité d'une promotion et, surtout, d'un place à l’Euro fait son effet.

" Un trophée de plus à la maison, c'est toujours bon à prendre "

Compétiteur parmi les compétiteurs, Didier Deschamps était ravi, dès le tirage au sort, de la perspective de disputer la Ligue des nations. "L'adrénaline, l'excitation et la motivation seront plus naturelles", prédisait-il. Il n'a pas eu tort. Quelques mois plus tard, une Coupe du monde dans la poche, Raphaël Varane ne dit pas le contraire. "Nous sommes des compétiteurs. Personnellement, je préfère largement cela aux matches amicaux. On joue des adversaires de qualité. C’est toujours excitant d’affronter de telles nations", avait confié le défenseur du Real Madrid après la victoire des Bleus face à l’Allemagne (2-1).

"Avoir un trophée de plus à la maison, c'est toujours bon à prendre, a rappelé Blaise Matuidi, mercredi à Clairefontaine. Quand tu joues pour un objectif, ça change tout. Les matches amicaux, c'est bien mais il n'y a pas d'objectif au bout. Là, il y a un trophée... Lors de la compétition, les visages changent. On a envie de tout rafler sur notre passage." Matuidi et les Bleus ne sont pas les seuls. C’est ce qui rend la Ligue des nations charmante jusque-là.