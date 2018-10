Laporte, Ndombélé, Aouar ou Payet : pour Didier Deschamps, c’est la vraie première liste

Une certitude pour commencer. Didier Deschamps ne pourra pas prendre les 23 mêmes. Après le sacre russe, le sélectionneur français n’avait pas innové pour sa première liste : seul Steve Mandanda, blessé et remplacé par Benoit Costil, avait manqué à l’appel. Logique tant l’euphorie était encore présente et tant les 23 héros méritaient bien leur soirée folle au stade de France.

En somme, la Coupe du monde des Bleus a vraiment pris fin le 10 septembre dernier. Et, ce jeudi, c’est finalement la vraie première liste du sélectionneur tricolore après l’exil doré russe. Deschamps ne pourra pas prendre les 23 mêmes pour une raison simple : les premiers forfaits sont tombés. Samuel Umtiti, dont le genou cause bien des tourments au Barça, et Corentin Tolisso, out plusieurs mois après sa rupture d’un ligament croisé du genou droit, ne seront pas de la partie. De quoi rabattre les cartes dans leurs secteurs. Devant aussi, l’heure pourrait être aux changements.

Gardien : Pas de surprises en vue

C’est peut-être le secteur le moins à même de changer. Si Hugo Lloris a manqué plusieurs matches, son retour face au Barça en Ligue des champions devrait jouer pour lui. Capitaine des champions du monde et protégé de Deschamps, il sera évidemment de la partie. Derrière lui, la très mauvaise passe olympienne ne devrait pas forcément affecter Steve Mandanda. Solide face à l’Allemagne, Alphonse Areola devrait lui aussi être là.

Vidéo - "Physiquement, il est impressionnant" : Quand Varane encense Areola 00:54

Défense : Laporte, le mieux placé ?

En défense, pas impossible que les changements soient plus importants que prévus. Au poste de latéral droit, Benjamin Pavard et Djibril Sidibé, malgré les résultats monégasques, devraient être présents, faute de concurrence réelle. À gauche, Lucas Hernandez sera de la partie. En revanche, la blessure de Benjamin Mendy pourrait le priver du rassemblement. C'est son homonyme, un certain Ferland Mendy, qui pourrait en bénéficier. Lucas Digne peut aussi brouiller les cartes.

Dans l’axe, en revanche, des changements d’ampleur peuvent être imaginés. Si Raphaël Varane et Presnel Kimpembe seront convoqués, la blessure d’Umtiti et la méforme XXL d’Adil Rami devraient permettre à certains de (re)trouver les Bleus. Pour remplacer le Barcelonais, Aymeric Laporte, suppléant pour le Mondial et très utilisé par Pep Guardiola (9 matches), a une vraie chance. Remplaçant à Barcelone, Clément Lenglet pourrait aussi être appelé. À moins qu’Abdou Diallo, titulaire avec le Borussia Dortmund de Lucien Favre, ou Mamadou Sakho ne créent la surprise.

Pour compenser Rami, en revanche, c’est plus ouvert. S’il reste fidèle à sa volonté d’associer un droitier et un gaucher en défense centrale, DD pourrait se pencher sur Kurt Zouma, suppléant en mai dernier, et titulaire avec Everton. Dayot Upamecano, indéboulonnable avec Leipzig voire Joris Gnagnon, plus en difficulté pour s’imposer à Séville, peuvent aussi être évoqués.

Aymeric Laporte (Manchester City)Getty Images

Milieux de terrain : une bataille entre joueurs de l’OL ?

Dans ce secteur de jeu, la vraie interrogation tourne autour du remplaçant de Tolisso. Par son profil de couteau suisse, l’ancien Lyonnais offrait plus de solutions que ses éventuels remplaçants. Aux côtés de N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Steven Nzonzi, pas impossible de voir un petit nouveau débarquer. Pas impossible non plus qu’il vienne du club d’origine du Bavarois.

Indispensable duo à l’OL, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar pourraient être en concurrence frontale pour le poste. Resplendissants lors des derniers gros matches lyonnais, les deux ont vu leur cote grimper en flèche. Avec un profil plus défensif ou en tout cas box-to-box qu’Aouar, l’ancien d’Amiens semble se rapprocher davantage du profil de Tolisso.

Geoffroy Kondogbia et Moussa Sissoko, suppléant en mai, ne disposent pas d’un tel vent dans le dos. Et Adrien Rabiot dans tout ça ? Difficile d’imaginer que le Parisien soit retenu malgré les déclarations de Noël Le Graët tant aucun rapprochement n’a été envisagé récemment entre les deux parties.

Vidéo - Rabiot peut-il revenir chez les Bleus ? "Tant qu'il ne fera pas le premier pas…" 05:31

Attaquants : Lacazette et Payet peuvent-ils revenir ?

Devant, en revanche, aucun absent à dénombrer. Au contraire. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, tous indispensables au groupe bleu à leur manière, seront évidemment de la partie. Très en forme avec l’Atlético, Thomas Lemar devrait encore avoir la possibilité de se montrer, tout comme Ousmane Dembélé, titulaire au Barça en ce début de saison. Quid de Florian Thauvin et Nabil Fekir ?

Les deux hommes sont en forme au moins statistiquement et devraient logiquement être de nouveau convoqués même si "Flotov" peine dans le jeu récemment. Sauf si des anciens s’invitent à la fête.

À ce titre, Dimitri Payet, seul Marseillais au niveau en ce début de saison, pourrait doubler son partenaire de club pour retrouver une place dans le groupe France. Très en forme avec Arsenal et Séville, Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder peuvent rêver mais difficile d’imaginer, hors blessure, une convocation pour cette fois-ci.